Jujuy gana protagonismo en la Mesa Ejecutiva de Fehgra

La 238° Asamblea de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina - Fehgra, realizada en Mendoza posicionó a Jujuy como actor clave en el escenario hotelero y gastronómico del país. Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy fue designado como coordinador regional del NOA, integrando la Mesa Ejecutiva Nacional.

De esta manera Jujuy volvió a destacarse en el ámbito turístico nacional tras su participación en la asamblea con la presencia de más de 250 dirigentes del país.

La coordinación regional abarca a las filiales de Salta, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Catamarca y Jujuy, fortaleciendo la proyección política y operativa del norte argentino dentro de la estructura nacional de la Federación.

Tras su designación, Boglione expresó que este nuevo período "representa un reconocimiento al trabajo sostenido que la Cámara viene desarrollando en el territorio provincial", especialmente con la capacitación y la profesionalización del sector.

"El desafío es profundizar la articulación regional, impulsar políticas que fortalezcan al sector formal y acompañar a las Pymes del norte en un contexto cada vez más exigente. Jujuy llega con una agenda sólida y con propuestas concretas para este nuevo ciclo", afirmó.

Durante los encuentros, los delegados jujeños también lograron el compromiso de empresas gastronómicas nacionales para participar como auspiciantes del Workshop que acompañará la Ronda Clasificatoria Jujuy del Torneo Federal de Chefs 2026, un hecho que permitirá ampliar la visibilidad del certamen y fortalecer la gastronomía local.

Por su parte, el referente jujeño del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra, Jorge Ramos, destacó que en la reunión regional del NOA realizada en noviembre fue ratificado para coordinar nuevamente el área a nivel regional.

"La renovación de la confianza hacia Jujuy es señal de que el trabajo desarrollado estos años tuvo impacto. El NOA mira a Jujuy como un actor de referencia y eso nos exige profundizar alianzas y avanzar en nuevos convenios con municipios e instituciones educativas para el 2026", señaló.

Asimismo subrayó que la provincia se encuentra en una posición privilegiada para ampliar su capacidad de formación profesional y acompañar los desafíos actuales del sector, en línea con los proyectos nacionales de la Federación.

Prieto, presidente

La asamblea también marcó el inicio de un nuevo ciclo institucional con la elección de Daniel Prieto como presidente de Fehgra.

Empresario gastronómico y directivo histórico de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires, Prieto anticipó una gestión con fuerte impronta federal.

"Vamos a fortalecer la presencia territorial de la Federación y a construir sobre lo actuado en estos años. La prioridad será estar cerca de cada entidad del país", expresó en su primer discurso como flamante presidente.

Su elección fue celebrada por la dirigencia jujeña, que valoró la apertura al diálogo y la búsqueda de equilibrio entre las distintas regiones.

Durante las jornadas en Mendoza se debatieron temas claves para la realidad hotelera y gastronómica del país: la creciente informalidad, la presión tributaria sobre las Pymes, la necesidad de mejorar la competitividad regional, la formación profesional y el fortalecimiento del desarrollo gastronómico como motor turístico.

Estos ejes coinciden con la agenda que la Cámara jujeña vino impulsando este año, reafirmando la importancia de su participación en espacios federales.

La Asamblea de Fehgra dejó como resultado una mayor presencia institucional de Jujuy en el ámbito nacional, una agenda de trabajo ampliada y la confirmación del liderazgo regional de la Cámara hotelera de la provincia.

Boglione como coordinador regional del NOA y Jorge Ramos en el Departamento de Capacitación de Fehgra, Jujuy fortalece su presencia en los espacios donde se debaten las políticas sectoriales y se construyen lineamientos desde el sector privado que orientan el desarrollo del turismo y la gastronomía en la región.