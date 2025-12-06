28°
6 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Nicolás Cabré
Brasil
Cena Blanca
Radical Optimism Tour
salud
servicios municipales
Panini
MLS
Cena Blanca 2025
Rinconada
Nicolás Cabré
Brasil
Cena Blanca
Radical Optimism Tour
salud
servicios municipales
Panini
MLS
Cena Blanca 2025
Rinconada

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil 2025

Los egresados vivirán esta noche la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural

Los egresados vuelven a Ciudad Cultural este sábado luego de un primer día frutado por las inclemencias del tiempo.

Sabado, 06 de diciembre de 2025 19:49

Más de 3.000 egresados regresan este sábado a Ciudad Cultural para participar de la tradicional pasarela y vivir la tan esperada Cena Blanca 2025.

El evento tuvo que ser reprogramado para este sábado debido a las fuertes lluvias registradas ayer, que obligaron a suspender la celebración por precaución.

Tras la suspensión, muchos jujeños se solidarizaron con los estudiantes: algunos ofrecieron espacios para resguardarse de la lluvia y otros brindaron servicios gratuitos de maquillaje para las egresadas. Además, el Ente Autárquico Permanente y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy instalaron una carpa especialmente destinada a la preparación estética, una iniciativa pensada no solo para acompañar a las jóvenes, sino también para aliviar parte de los gastos que implica este festejo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD