Los egresados vivirán esta noche la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural

Más de 3.000 egresados regresan este sábado a Ciudad Cultural para participar de la tradicional pasarela y vivir la tan esperada Cena Blanca 2025.

El evento tuvo que ser reprogramado para este sábado debido a las fuertes lluvias registradas ayer, que obligaron a suspender la celebración por precaución.

Tras la suspensión, muchos jujeños se solidarizaron con los estudiantes: algunos ofrecieron espacios para resguardarse de la lluvia y otros brindaron servicios gratuitos de maquillaje para las egresadas. Además, el Ente Autárquico Permanente y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy instalaron una carpa especialmente destinada a la preparación estética, una iniciativa pensada no solo para acompañar a las jóvenes, sino también para aliviar parte de los gastos que implica este festejo.