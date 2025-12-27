Mañana se cerrará el Año Santo en la Diócesis

El Año Santo de la Esperanza que marcó todas las actividades que realizó la iglesia Católica durante el 2025 llega a su fin. Y la Diócesis de Jujuy concretará el cierre mañana con el Jubileo de los Pesebres en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

El rector y párroco Germán Maccagno indicó a El Tribuno de Jujuy que "como estamos en tiempo de Navidad creíamos que lo más bonito era hacer el Jubileo de los Pesebres, cerrando así el Año Santo y con todas las familias que tengan su pesebrito y quieran traerlo también". El próximo año jubilar quizás sea en el 2033, cuando se cumplan los 2.000 años de la redención.

El cronograma empezará a las 10 con la concentración en el Monumento de la Virgen y el Beato Pedro Ortiz de Zárate, luego los pesebres caminarán hasta el Santuario, entrarán por la Puerta Santa y después participarán de la santa misa -a las 11- presidida por el obispo Daniel Fernández. Por último, los adoradores pasarán delante del pesebre parroquial entregando sus danzas y cantos; recibiendo algunos obsequios.

"Río Blanco ha sido el epicentro del Año Santo, será también el epicentro ahora en el cierre de este año tan lindo que el Señor nos ha regalado", remarcó el sacerdote. Vale destacar que debido a los daños producidos en una pared lateral de la Catedral Basílica se mantiene cerrada a los fieles desde marzo pasado.

PUERTA SANTA | LA ATRAVESARÁN LOS GRUPOS DE PESEBRES EN SU JUBILEO.

En su mensaje a la comunidad jujeña el padre Germán exhortó a que "le pidamos al Señor humildad para poder descubrir su presencia en el Niño de Belén, solamente el que tiene corazón humilde puede descubrir el misterio".

Por otra parte, enfatizó en que "el 1 de enero es el día más importante de las fiestas marianas, porque es María Madre de Dios y es también la Jornada Mundial de la Paz así que son dos acontecimientos muy importantes para celebrar" y recordó que la misa del 31 será a las 20.30 en el Santuario y el 1 a las 19.30.

PADRE GERMÁN MACCAGNO

En la Diócesis, como ya lo anunció el obispo en octubre, "el 2026 será el año de los jóvenes y las vocaciones así que esperemos que los jóvenes puedan encontrarse gozosamente con Cristo y que muchos de ellos quieran dedicar la vida al Señor", expresó el párroco y agregó que "sean pastorcitos pero de los pastores que conducen las ovejas al rebaño del Señor".

A nivel infraestructura en el 2025 se concluyeron dos dormitorios para retiros espirituales de grupos en Río Blanco y ahora están en los preparativos para construir cuatro aulas de Catequesis.

La primera ceremonia romana

PUERTA SANTA | EL CARDENAL MAKRICKAS LA CIERRA EN SANTA MARÍA LA MAYOR.

En la solemnidad de la Navidad, bajo una lluvia persistente en Roma, se cerró la Puerta Santa de la Basílica papal de Santa María la Mayor. El antiguo rito fue presidido por el cardenal arcipreste Rolandas Makrickas. “Al cerrar esta Puerta Santa, creemos que el corazón del Resucitado, fuente inagotable de vida nueva, permanece siempre abierto para quien espera en Él”, afirmó. Pasó casi un año desde su apertura el 1 de enero de 2025 y la elección del 25 de diciembre para su clausura no es casual porque Santa María la Mayor custodia las reliquias de la Sagrada Cuna donde fue depositado el Niño Jesús al nacer.

“Lo que se cierra no es la gracia divina, sino un tiempo especial de la Iglesia; lo que queda abierto para siempre es el corazón misericordioso de Dios”, subrayó Makrickas durante la misa posterior. Invitó a recordar que “cruzar la Puerta Santa fue un don, y convertirnos desde hoy en puertas abiertas para los demás es nuestra misión de futuro”.

La ceremonia fue en la primera Puerta Santa de las cuatro basílicas papales en cerrarse. Hoy será el turno de San Juan de Letrán y mañana, fi esta de la Sagrada Familia, de San Pablo Extramuros. Finalmente, será el papa León XIV quien cierre la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía.