Para Rizzotti el Presupuesto tiene “desequilibro social”

En el debate por la Ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador por Jujuy en el bloque Provincias Unidad, Jorge Rizzotti, no acompañó su aprobación (en la madrugada del jueves), sí en cambio el dictamen.

"Festejo que hayamos tratado un Presupuesto, aunque es después de dos años, siendo que el Presupuesto tiene que ver con la fijación de las políticas públicas pero también con la posibilidad de que controlemos que no haya desvío de partidas", indicó Rizzotti en sus argumentos, y anticipó que desde Provincias Unidas "no compartimos el proyecto del gobierno de Milei".

"El Presupuesto es la decisión de cómo se van a gastar los recursos del país, y hay dos formas de hacerlo: simplemente gastando a tu gusto, o la otra, ver qué necesita y sostiene al pueblo"; el Presupuesto aprobado posee "desequilibrio social y federal", señaló.

Luego compartió que desde Provincias Unidas confeccionaron un dictamen que es una alternativa donde está presente el equilibrio fiscal, "como lo tenemos en varias provincias a las que representamos, donde con equilibrio fiscal sostenemos desde la provincia la salud de miles de argentinos, y garantizamos que en Jujuy por ejemplo, decenas de miles de argentinos jujeños y de docentes vayan a estudiar y trabajar con transporte gratuito".

"Este Presupuesto es la destrucción del Estado vital para cientos de miles de argentinos, va en contra de la salud pública, como cubrir medicamentos oncológicos, de diabetes y otros vitales que hoy cubrimos las provincias, las que también sostenemos que miles de jujeños tengan su alimento en comedores, como en el caso de Jujuy, donde también decenas de miles de estudiantes y de docentes que viajan gratis a estudiar y trabajar, con equilibrio fiscal".

"¿Qué es ser degendrado fiscal?", reflexionó Rizzotti al cierre, "es bajar los impuestos a los autos importados, bajar el impuesto a las ganancias, malograr a los jubilados, no atender a la discapacidad y, peor que eso, cerrar nuestras universidades".

El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

En el Senado de la Nación se confirmó oficialmente la sesión extraordinaria del próximo viernes a las 12.00, el temario incluye al proyecto de ley de Presupuesto 2026 y a la Inocencia Fiscal.

Aparte, expresó su preocupación por el estado de las rutas nacionales en Jujuy, "ya ni tienen la traza, no tiene mantenimiento, y otra vez nuestra provincia y los municipios deberán sumar esfuerzo en el verano, donde nuestra geografía provoca cortes por derrumbes y por crecidas". Y solicitó al Gobierno nacional "que frente a compromisos ya asumidos, pueda cumplir, porque no lo veo en las planillas del presupuesto; una obra es la de la ruta nacional 34, que si no terminamos la obra, estaremos perdiendo toda la obra ya avanzada".

Así como con las obras de rutas y tantas más, "el presupuesto oficial que votaron los diputados libertarios jujeños atenta contra el desarrollo humano, social y productivo de la provincia", finalizó.