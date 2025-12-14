Zigarán destacó el cambio generacional

La diputada nacional, María Inés Zigarán, luego de su elección para la Mesa nacional como vicepresidenta tercera, agradeció a la UCR "una vez más por confiar en mí". Y afirmó que acompañará al flamante presidente Leonel Chiarella, "elegido para conducir nuestro partido centenario que se revitaliza y da muestras de vocación de renovación".

La jujeña afirmó que se trabajará "por un radicalismo que desde su identidad dé respuesta a los desafíos de épocas, interpretando las nuevas demandas. Y vamos a acompañar este nuevo momento de la historia, con las mismas convicciones de siempre, apostando a la recuperación de un proyecto colectivo de país que nos contenga y nos ofrezca oportunidades".

Chiarella actualmente intendente de Venado Tuerto (Santa Fe), en el 2023 fue reelecto con el 83 % de votos de la ciudadanía; y además cuenta con el apoyo mayoritario del partido para conducir la renovación de cara al 2027.

Zigarán destacó su juventud "y gran capacidad territorial", además del respaldo político del partido "que hoy reconoce en él la oportunidad de la renovación y recuperación del vínculo y la cercanía con la sociedad".

La UCR y el Frente Provincias Unidas, "han escuchado las demandas que tienen que ver con el cambio generacional, por eso ahora con Leonel Chiarella al frente, más la experiencia capital de los gobernadores e intendentes que gestionan y gobiernan diversas jurisdicciones del país, vamos a construir una opción potente con capacidad innovadora para gobernar el país en el 2027".

Finalmente felicitó a la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández, nombrada secretaria General; Inés Brizuela y Doria (La Rioja), vice 1ra y a Javier Bee Sellares (Córdoba), vice 2do. En la Mesa también se desempeñarán como secretarios Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y Daniel Angelici (Caba).