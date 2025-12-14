Tabacaleros tienen nuevas autoridades

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy llevó adelante su 51° Asamblea Anual Ordinaria, una jornada que se desarrolló con normalidad y acompañamiento de los asociados. La presentación de una lista unidad -Lista Azul y Blanca- permitió avanzar de manera ordenada y consensuada en el tratamiento de los puntos estatutarios, así como en la renovación de autoridades para el próximo periodo institucional.

En este contexto, Agustín Carrera destacó el clima de consenso que caracterizó al encuentro y anunció su incorporación a la Comisión Directiva como vocal primero y vicepresidente en ejercicio, un rol que definió como "un honor y una responsabilidad" para acompañar la línea de crecimiento que la institución sostiene desde hace años. Agradeció el compromiso de los nuevos consejeros y dedicó un reconocimiento especial a quienes finalizaron su mandato, subrayando el aporte realizado por César Aprile durante un año que calificó como "intenso, complejo, pero muy positivo" para la Cooperativa.

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, se realizó la distribución de cargos que definió la nueva integración del Consejo Directivo. La conducción quedó conformada por Hugo Alfredo Mancini como presidente, Francisco Nicolás Lamas Hernández como secretario y Matías Oscar Darío Massere como tesorero. La nómina de vocales titulares quedó integrada por Agustín Alejandro Carrera (a cargo de la vicepresidencia), Bruno Luciano Giacoppo, Christian Antonino Testarelli, Juan Enrique Cozzi, Cecilia Isabel Arriaga, Juan Carlos Aparicio, Jorge Omar Garrido, Sergio Luciano Barazzuol Fascio y Roberto Manuel Fascio, mientras que como vocales suplentes fueron designados César Guillermo Aprile, Silvia Lorena Zazzarini, Daniel Omar Ance, Elgar Rolando Velázquez, Rolando Omar Gelmetti y José Luis Cianchino. Además, se oficializó a Aldo Rubén Aucachi como síndico titular y a Nicolás Gallardo como síndico suplente.

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la construcción de políticas "que otorguen previsibilidad, transparencia y desarrollo al sector tabacalero provincial, sosteniendo una visión de trabajo conjunto que beneficia a todos los productores de la provincia", afirmaron.