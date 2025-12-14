La Lista Blanca se impuso con amplia diferencia

La Junta Electoral del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) Jujuy informó oficialmente el resultado del escrutinio definitivo correspondiente a la elección general de autoridades, realizada el jueves último.

De acuerdo al cómputo final de los votos válidamente emitidos, la lista Blanca obtuvo un total de 2.860 votos, imponiéndose de manera contundente sobre la lista Azul Marino, que alcanzó 457 votos. Además, se registraron 10 votos nulos y 5 votos en blanco.

En consecuencia, la Junta Electoral proclamó formalmente el triunfo de la lista Blanca, dejando constancia de lo actuado mediante el acta correspondiente, la cual fue certificada y firmada para su validez legal por los integrantes de la Junta Electoral y por el cuerpo de veedores presentes durante todo el proceso.

La fiscalización estuvo a cargo de un Inspector Regional de Fiscalización y tres veedores fiscalizadores de la Secretaría de Trabajo de la Nación, quienes acompañaron la jornada desde la apertura de las urnas hasta el escrutinio definitivo, certificando el normal desarrollo del acto electoral y del cómputo final.

Desde la Junta Electoral destacaron además que la jornada electoral transcurrió con total normalidad, en un clima de calma y con plenas garantías para todas las listas participantes, las cuales fueron debidamente notificadas sobre cada aspecto organizativo del proceso. Toda la información también fue puesta en conocimiento del cuerpo de veedores y comunicada oportunamente, tanto de manera presencial como por vía digital, a la Secretaría de Trabajo de la Nación.