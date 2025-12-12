Jujuy crece año tras año y se posiciona como “la más elegida por los turistas” en el país

Los números del balance de la política turística implementada por el Gobierno de la provincia en este 2025, nuevamente son altamente positivos y con una proyección muy alentadora para el año que vendrá, que está a la vuelta de la esquina como Jujuy al alcance de la mano de cualquier turista.

"La provincia sigue creciendo año tras año y se posiciona como la más elegida por los turistas", se señala en el informe presentado días atrás en el Cabildo de Jujuy por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas junto a sus Gabinete y equipo de trabajo.

Representantes del sector privado, prestadores de servicios, estudiantes, intendentes y legisladores siguieron atentamente su exposición ayudado de un atractivo audiovisual elaborado con IA conteniendo los números de cada acción.

Algunos datos ejemplificadores: la ocupación hotelera este año alcanzó 53,2 %; en redes se incrementó de 50 mil a 400 mil seguidores; la economía turística creció de 900 mil a 1,5 millones; la estadía pasó de 1,7 a 3 noches; los municipios turísticos se incrementaron de 23 a 35; y de 18 mil a 22 mil aumentaron los puestos de trabajo vinculados al turismo.

Doña Chicha y doña Mery son dos personas que en el audiovisual presentado guiaron al público por las acciones concretadas representando los logros más importantes, en el aparecen también generados por IA funcionarios de la Secretaría de Turismo aportando lo suyo.

Posadas parado en uno de los miradores que posee el Valle de la luna, cerca de Cusi Cusi sobre ruta nacional 40, cuenta "todo el trabajo que hacemos en la gestión, un desafío constante con esfuerzo y mucho compromiso. Promover el turismo es un camino que exige dedicación pero que nos recompensa con orgullo, identidad y futuro", como parte del anuario.

La ocupación hotelera este año alcanzó el 53,2 % y los pernoctes fueron de 4.300.000, "un numerazo" remarca Chicha, y agrega: "La provincia sigue creciendo año tras año y se posiciona como la más elegida por los turistas".

DESTINO | EL DIABLO CARNESTOLENDO POR LAS CALLES DE MAIMARÁ DESIGNADA BEST TOURISM VILLAGES

Respecto a lo producido, el valor PBG subió al 7,5%, ese crecimiento "es gracias a la riqueza cultural y natural". En cuanto a conectividad se recibió 81% de turistas nacionales y 19% de internacionales a través de 3 aerolíneas, 1 que conecta Jujuy con Paraguay y 7 vuelos diarios, mientras Provincia proyecta otras rutas aéreas.

Estos datos "son importantes porque demuestran que el turista continúa eligiendo la riqueza cultural, ancestral y natural de la provincia".

En redes la provincia pasó de 50 mil a más de 400 mil seguidores en Instagram, "somos el segundo destino más seguido de Argentina"; además posee presencia en más de 50 medios de la provincia, 150 del país y 40 del exterior.

"Esto es fruto de la fuerte promoción turística que se hizo este año mostrando nuestras bellezas al mundo", señala Mery apareciendo en el audiovisual y apunta la realización campañas, sorteos y contenidos digitales "para mantener viva la llama del turismo jujeño".

La palabra Jujuy, está en lunetas de colectivos, séxtuples y carteles en los principales aeropuertos del país; y se realizaron acciones de promoción en más de 40 ciudades.

En cuanto a la generación de productos y propuestas para atraer más visitantes, se habilitaron dos observatorios astronómicos, en Olaroz Chico y en Susques; se creó el circuito Ruta de los cielos jujeños (a lo largo de la ruta nacional 52 para observación nocturna del cielo), lográndose la certificación Starligth.

PROPUESTAS | UN COLLAGE DE OPCIONES: JUJUY, SÍ QUIERO, VINOS DE ALTURA, TURISMO RURAL Y BELLEZA NATURAL.

Se detalló además que Jujuy tiene 34 oficinas de información turística en funcionamiento y 5 de gestión provincial. Y que el equipo técnico de la secretaría implementó 45 capacitaciones con 959 participantes que cumplieron más de 490 horas cátedras.

Asimismo que entregó 16 certificaciones del Programa Inicial de Calidad, 2 normas ISO, y 2 directrices de gestión municipal.

Otros datos que refuerzan el destacado balance, son: 426 alojamientos registrados, más de 12.350 plazas hoteleras, 58 prestadores, 6 operadores de turismo activo y 88 guías provinciales trabajando a pleno.

Donde está presente el carnaval con la aparición de un diablo de la Quebrada y con el fondo de un hermoso viñedo de altura y la producción de flores se hace una referencia a Maimará que logró recientemente el Best Tourism Villages (Mejor Pueblos Turísticos) de ONU Turismo.

Allí Chicha recibe a una pareja de novios de Buenos Aires que eligieron la región norteña para casarme motivados por la propuesta turística Jujuy, Sí quiero – Bodas de altura, luego los invita a subir al Tren Solar de la Quebrada.

Luego se anuncia entre todos los datos, que se previeron 3 spots turísticos para promocionar Jujuy, los cuales surgirán de los ganadores del concurso realizado este año y en el cual intervinieron 20 realizadores y creadores de contenido locales.

Finalmente se destaca Las rutas del vino (de los Valles templados y de la Quebrada de Humahuaca), y el Tren Solar de la Quebrada con 26.373 RSE y 49.357 pasajeros transportados; y se pondera la inversión de más de 13 millones de pesos en patrimonio y museos.

Simulando una entrevista con Mario Pergolini en su programa Otro día perdido, Posadas señala que en Jujuy "vivimos una transformación turística profunda. En pocos años la provincia se consolidó como un destino internacional con infraestructura moderna, una fuerte promoción cultural y proyectos innovadores que la reposicionaron frente al mundo".

PROMOCIÓN | JUJUY ESTUVO EN LA COSTA ATLÁNTICA Y EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS DEL PAÍS.

Y asegura que en una década creció de 18 a 28 mil los puestos de trabajo vinculados al turismo, y que la economía turística también ascendió al igual que la llegada de turistas, de 900 mil a 1,5 millones, la estadía promedio ascendió de 1,7 a 3 noches, las frecuencias aéreas semanales pasaron de 19 a 45 y el tráfico de pasajeros subió de 200 mil a más de 600 mil.

Además destaca que el Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán" fue "reconocido como el mejor del norte argentino, y avanza hacia una capacidad para tres millones de pasajeros".

En términos económicos "el impacto del turismo en Jujuy paso de 75 millones de dólares a más de 336 millones de dólares en el último año", y se continúa trayendo inversiones con la llegada de las cadenas hoteleras Hilton y Amérian.

A la vez especificó que se Impulsaron más de 23 mil horas de capacitación y se invirtió en el desarrollo turístico de 42 municipios y 83 destinos. También que se apoya el financiamiento de más de 1.000 microempresas familiares y comunitarias, y que se logró posicionar destinos del interior profundo como Cusi Cusi, El Fuerte, San Francisco y Caspalá.

En materia legislativa destaca el consenso para la aprobación de dos leyes claves para el sector, la ley de turismo activo y la ley de guías de turismo.

Posadas recuerda también que en 2015 se registraban 23 municipios turísticos y hoy son 35, representando un crecimiento del 52%. "Estos datos reflejan el enorme proceso de crecimiento y consolidación del turismo en la provincia", asegura.

Sobre el final del audiovisual, se cita la experiencia nocturna en el Tren Solar de la Quebrada, el Raid de Los Andes en Tumbaya y Purmamarca, avistaje de fauna en el Parque Nacional Calilegua, y al Passione Ferrari del Altiplano que este año llegó a Purmamarca y las Salinas Grandes, para los aficionados a la fotografía.