Del viernes al 17 confirman las últimas inscripciones a Primer Año

Por última vez los bolilleros del Inprojuy se pusieron en marcha ayer para determinar un "momento" a los diez colegios públicos con sobredemanda, que contaban con un total de 1.014 preinscriptos para ingresar a 1º año. Con el tercer sorteo, la publicación de resultados el viernes a las 9 en la página web del Ministerio de Educación de la Provincia (educacion.jujuy.gob.ar) y la confirmación de la inscripción definitiva mediante la presentación de la documentación requerida el 12, 15, 16 y 17 del corriente se completa el cronograma del procedimiento para el ciclo lectivo 2026.

El azar favoreció a quienes se registraron el 2 de diciembre, que salió en 8 oportunidades, y los que esperaron al segundo día, el 3, aparecieron en los dos establecimientos restantes. En cuanto al horario hubo paridad entre la mañana y la noche con 5 veces cada uno.

El director de Educación Secundaria, Pablo Campos, señaló que con el último sorteo se está cerrando el ingreso 2026 con la misión de otorgar la mayor cantidad de vacantes. Y también recordó a los padres y tutores que deben ir a las escuelas para presentar la documentación con la que se completa la inscripción; detallando que esa instancia estará disponible desde el viernes hasta el miércoles 17.

Al Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Alberto Martínez" (el más solicitado en la tercera preinscripción) le correspondió el día 2, 12 horas, 13 minutos y 59 segundos; al Colegio Secundario Nº 2 "Francisca Triguero de Rocha Solórzano" día 2, 12 horas, 47 minutos y 16 segundos; al Secundario Nº 3 "San José" de Perico el día 2, 11 horas, 36 minutos y 11 segundos; al Colegio Secundario Nº 56 de El Carmen el día 3, 21 horas, 32 minutos y 21 segundos y a la Escuela de Comercio Nº 1 "Dr. José Ingenieros" de San Pedro día 2, 20 horas, 25 minutos y 48 segundos.

En el caso de la Escuela Nº 1 "José Manuel Estrada" de Perico fue el día 2, 8 horas, 0 minutos y 41 segundos; en la Escuela de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas" (la segunda más demandada) el día 2, 23 horas, 21 minutos y 12 segundos; en la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro el día 2, 3 horas, 37 minutos y 9 segundos; en la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Profesor Jesús Salazar" (tercera del podio con mayor demanda) el día 3, 8 horas, 51 minutos y 16 segundos; y en la Escuela Normal Superior "General San Martín" de Libertador General San Martín día 2, 5 horas, 11 minutos y 10 segundos.

El proceso se realizó con la fiscalización de la escribana de Gobierno María Laura Corimayo.

Vale recordar que de la tercera preinscripción además surgieron 745 alumnos de 7º grado con asignación directa de su banco a 1º año para ingresar a 81 secundarios que no tuvieron sobredemanda.

En todos los casos para la inscripción deben llevar la constancia de Alumno Regular de 7° grado, partida de nacimiento (original y copia), ficha de salud (original y copia), fotocopia del DNI del estudiante y fotocopia del DNI del padre, madre o tutor. Y en caso de corresponder: fotocopia del CUD, constancia de abanderado o partida de nacimiento de hermanos.