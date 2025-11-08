Fehgra reúne en Jujuy al NOA hotelero y gastronómico

El próximo martes Jujuy será sede de la Reunión regional del NOA de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina organizada por la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy. Asistirán presidentes de las cámaras de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Termas de Río Hondo, y una comitiva nacional encabezada por el presidente de la institución Fernando Desbots.

La convocatoria representará un espacio de articulación de las cámaras hoteleras y gastronómicas del norte argentino, integradas por empresarios que sostienen la actividad económica y turística de la región.

Durante la jornada se abordarán los avances y desafíos de los distintos Departamentos de Fehgra, abarcando temáticas vinculadas a la capacitación profesional, formalización de la actividad, actualización laboral, innovación gastronómica, gestión empresarial y otros ejes de la agenda integral del sector privado.

El encuentro permitirá compartir experiencias de las cámaras del norte, evaluar acciones conjuntas y fortalecer la representación federal de la hotelería y la gastronomía del NOA ante las autoridades nacionales y regionales.

"El norte argentino demostró que cuando el sector privado se organiza y trabaja en red, los resultados son concretos. La Reunión regional en Jujuy será la oportunidad de mostrar el trabajo técnico, y el compromiso empresarial que el NOA viene construyendo en conjunto", expresó Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy e integrante del Departamento de Actividades Informales y Laborales de Fehgra.

"Fehgra cumple un rol central acompañando a los empresarios de todo el país con información, capacitación y herramientas para sostener el equilibrio competitivo. En el NOA, eso se traduce en hechos: capacitación, diálogo institucional y presencia federal", agregó.

Desde el Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra, el NOA reafirmó su compromiso con la formación de los recursos humanos y la profesionalización de los servicios turísticos y gastronómicos. En los últimos años la región sostuvo una agenda permanente de cursos, talleres y jornadas con participación de empresarios, docentes, estudiantes y emprendedores.

"La formación sigue siendo nuestra herramienta para fortalecer la competitividad del sector y mejorar la calidad del servicio. Este año el NOA demostró una enorme capacidad de trabajo conjunto", destacó Jorge Ramos, miembro de la Comisión directiva de la Cámara jujeña y coordinador regional del Departamento de Capacitación y Formación Profesional de Fehgra.

"La articulación entre las cámaras empresarias del norte, los municipios y las universidades permitió acercar capacitación donde antes no llegaba, con foco en los pequeños y medianos empresarios que son el corazón de nuestra actividad", agregó.

En ese marco la Cámara jujeña fue sede de dos rondas del Torneo Federal de Chefs, un hecho alcanzado por muy pocas provincias que refleja el compromiso del empresariado regional con la excelencia, la formación profesional y la promoción del talento gastronómico del norte.

La reunión regional "es una oportunidad para mostrar que el norte no solo crece en turismo, también lidera procesos de profesionalización y formalización. Somos un sector privado que trabaja, invierte y proyecta", concluyó Boglione.