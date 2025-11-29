Fortalecen el Corredor Eco turístico alto andino hitos 5 y 6

En el abra de García, límite entre Argentina y Bolivia, comunidades, emprendedores y autoridades municipales y comunitarias se congregaron en el marco del 5° Encuentro Cultural turístico binacional Argentina - Bolivia, cerrando las gestiones de fortalecimiento del Corredor Eco turístico alto andino hitos 5 y 6.

Hacia ese punto limítrofe entre los pueblos de Cusi Cusi y Río Chilenas (perteneciente a San Antonio de Lípez) se trasladaron referentes de las comunidades puneñas de Santo Domingo, Paicone, Coyaguayma, Mina Pirquitas, Rodeo y Loma Blanca para continuar trabajando en conjunto con San Antonio de Lípez, Kollpani y Soniquera en la habilitación definitiva de la ruta turística entre ambos lados.

Durante la confraternización cada comunidad puso de manifestó su identidad a través de sus expresiones culturales como la copla, la anateada, las danzas andinas y nativas, los samilantes y la sikureada; también expusieron tejidos artesanales, y ofrecieron comidas y bebidas típicas.

Asimismo se ofrecieron los servicios turísticos promocionando circuitos, establecimientos hoteleros, restaurantes, transporte, asistencia a los visitantes; y asumiendo el compromiso de continuar trabajando cada uno en sus territorios para lograr el objetivo por el cual vienen trabajando desde muchos años atrás.

La secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz respaldó la iniciativa de las comunidades jujeñas que conforman el Corredor, destacó el empeño del comunero de Cusi Cusi, Fernando Quispe en la organización de la actividad y la labor de la presidenta del Corredor del lado argentino, Candelaria Trejo.

Santos Mamani, vocal municipal intervino en la organización potenciando la consolidación del proyecto que proporcionará trabajo, progreso, ingresos económicos y posicionamiento turístico de la región junto al sur de Bolivia y al norte de Chile, como parte del Corredor Alto Andino.