Habrá gran homenaje al coronel Álvarez Prado

El vicegobernador Alberto Bernis recibió en su despacho de la Legislatura, a Luis Martín Álvarez Prado, descendiente del Coronel Manuel Álvarez Prado, y a su esposa Isabel Aramayo, con quienes dialogó sobre las reliquias -el sable y la gorra militar- del prócer jujeño que actualmente resguarda el Museo "Ernesto Soto Avendaño" de Tilcara.

Durante el encuentro se avanzó en la organización de un homenaje previsto para el 29 de abril de 2026, fecha del aniversario del fallecimiento del militar jujeño. La ceremonia se realizará en Tilcara y buscará poner en valor la figura histórica del coronel.

Álvarez Prado expresó su agradecimiento y satisfacción por la reunión, y destacó la importancia del compromiso alcanzado. "Será un acto muy importante, como se merece. Me voy con el corazón henchido porque llegamos a un acuerdo para hacer un homenaje grande", señaló.

El sable y la gorra militar del coronel, piezas de gran valor histórico por su participación en las luchas por la independencia, regresaron recientemente a Tilcara luego de permanecer en resguardo en la Legislatura. El traslado fue gestionado por la familia y encabezado por el vicegobernador.

"La emoción es muy grande. El sable ya está en el lugar donde tendría que haber estado siempre. No tendría que haber salido de Tilcara", afirmó Álvarez Prado, quien celebró el acompañamiento del Gobierno provincial.

La comunidad tilcareña también celebró el retorno de las reliquias, que ya se encuentran nuevamente en la casa del coronel, reafirmando la importancia de preservar los objetos históricos en su contexto original. "Eso es lo más importante", concluyó.