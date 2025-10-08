Frente Primero Jujuy Avanza inauguró la casa de Unidad Peronista en Tilcara

El candidato a diputado nacional en primer término, Pedro Pascuttini, indicó que es muy gratificante poder participar de un encuentro con toda la militancia peronista de la quebrada y que el peronismo está renaciendo en toda la provincia. “Esto es parte de una construcción necesaria para trabajar para cambiar la realidad de nuestra provincia, estamos viviendo en una injusticia social, debemos trabajar para poner de pie un proyecto político”.

También destacó la necesidad de fortalecer este espacio que viene a dignificar el trabajo, el empleo y la producción de los jujeños. “Hoy la situación nos demanda que debemos luchar y la unidad del peronismo es la base de este proyecto”.

Por su parte, Verónica Valente, afirmó que es necesario seguir trabajando para fortalecer la unidad del peronismo ya que es la única forma de devolverle la alegría a nuestra gente. “La mayoría la está pasando mal y es necesario trabajar para que el peronismo regrese al gobierno, volver a los municipios, a los concejos deliberantes; porque es la única fuerza que puede superar la crisis que vive la provincia”.

En este sentido agregó que la casa de la unidad que se inaugura en Tilcara es la casa de todos los peronistas. “Hay que buscar a los que se fueron, de esta casa se va a trabajar para la victoria, y este 26 de octubre de la mano de Pedro Pascuttini vamos a llegar al congreso”.

Para finalizar, Valente afirmó que hay que seguir militando todos los días porque el Frente Primero Jujuy Avanza es la única opción para que el peronismo pueda defender a Jujuy en el congreso.