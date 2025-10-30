Sadir irá a la reunión con Milei

El gobernador Carlos Sadir asistirá hoy a la reunión convocada por el presidente Javier Milei para comenzar a hablar sobre los proyectos de reformas que impulsa. El y otros 16 mandatarios provinciales considerados dialoguistas concurrirán a la cita.

Los asistentes son los que firmaron el Pacto de Mayo en julio del 2024 en Tucumán. Con el presidente estarán Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán.

Milei quiere acelerar las conversaciones sobre las reformas laboral y tributaria para tratar en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos del año que viene, con la nueva conformación del parlamento.

Esos proyectos se elaborarán luego de que el Consejo de Mayo confeccione su informe final en el que están trabajando, algo previsto para mediados de diciembre.

El Consejo está encabezado por el jefe de Gabinete, Francos, y lo integran el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

También recibieron la comunicación los aliados de la Rosada, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Asimismo fueron convocados los mandatarios que integraron el espacio Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut). La invitación también fue recibida por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).