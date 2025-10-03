Pascuttini y Valente presentaron en Monterrico el proyecto del Frente Primero Jujuy Avanza

En un acto con amplia participación de la militancia local, los candidatos a diputados nacionales por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini y Verónica Valente, presentaron este jueves su plataforma electoral en la localidad de Monterrico. Durante el encuentro, ambos referentes delinearon las prioridades que defenderán en el Congreso, con un fuerte acento en la inclusión social y la defensa de Jujuy.

Verónica Valente centró su discurso en dos temas críticos: la defensa de los derechos de las mujeres y el apoyo a la educación pública. Al referirse al primero, criticó duramente la eliminación de políticas públicas y organismos específicos. "Es esencial asistir a quienes sufren violencia de género", afirmó, en clara alusión a la desaparición del Ministerio de la Mujer.

Respecto a la educación, Valente se comprometió a proteger la universidad pública, advirtiendo sobre los riesgos de los salarios bajos para docentes y los recortes presupuestarios. "Una universidad gratuita es un patrimonio de todos los argentinos y debemos preservarla", sentenció la candidata.

Por su parte, Pedro Pascuttini puso el foco en la unidad del peronismo como pilar fundamental de su proyecto político. "El frente Primero Jujuy Avanza representa una esperanza de progreso para toda la provincia, buscando el bienestar de los jujeños a través del trabajo, la educación, la salud y la seguridad", declaró ante los presentes.

Ambos candidatos coincidieron en que su objetivo central es "defender la provincia de Jujuy desde La Quiaca hasta Yuto", priorizando a los sectores más sensibles como jubilados, estudiantes, militantes, mujeres y jóvenes. Asimismo, enfatizaron la necesidad de un gobierno provincial fuerte que gestione los recursos con eficiencia, en contraste con un escenario nacional que, según su visión, está marcado por la deuda y la especulación financiera.

El encuentro en Monterrico sirvió para consolidar la base del frente, que se presenta como una alternativa orientada a la inclusión social, la defensa de la educación pública y el fortalecimiento del peronismo en el territorio jujeño.