Ampliar la jornada laboral, flexibilizar convenios, ejes de la reforma laboral que impulsa Javier Milei

Luego del triunfo electoral del domingo, el gobierno nacional avanza con el proyecto que modifica salarios y condiciones para los trabajadores.

La Casa Rosada pule los detalles de un amplio proyecto de ley de reforma laboral, por ahora sin una convocatoria formal a la Confederación General del Trabajo ni a las cámaras empresarias. La iniciativa tiene dos pilares fundamentales que apuntan a instalar las paritarias por empresa y la posibilidad de acordar con los trabajadores un salario "dinámico por mérito".

Si bien desde la CGT confirmaron que todavía no hubo una convocatoria institucional del Javier Milei para debatir la reforma, tampoco descartaron que la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero haya indicado contactos informales con algunos dirigentes de la central obrera o haya explorado la posibilidad de un acuerdo en el marco del Consejo de Mayo que integra Gerardo Martínez de la UOCRA.

El marco laboral que empuja el Poder Ejecutivo incluye ajustes en las negociaciones paritarias, los convenios colectivos de trabajo, el sistema de indemnizaciones por despido, aumentos salariales individuales por productividad y una búsqueda de bajar la litigiosidad laboral.

Paritarias por empresa

El contenido de la reforma laboral no está cerrado por completo y todavía está en conversaciones. "En un 75 u 80% hay consenso", mencionó un integrante del Consejo de Mayo. Entre los gremios, de todas formas, habrá una fuerte oposición a los lineamientos centrales del proyecto, entre ellos el de darle prioridad a la negociación paritaria por empresa, por encima del convenio colectivo.

Actualmente existe en la práctica acuerdos salariales particulares por empresa, pero lo que prevalece jurídicamente es el convenio general de la actividad. Es decir, un pacto particular entre un sindicato y una compañía solo puede implicar condiciones mejores al acuerdo de convenio. La idea de fondo del secretario de Trabajo Julio Cordero es que pueda haber diferenciación por tamaño de empresa o ubicación geográfica.

En los despachos oficiales mencionan que los salarios del sector privado avanzaron en los últimos años con mayor velocidad que los salarios de convenio y que eso demuestra que reservarle flexibilidad al esquema salarial propiciaría aumentos más altos. Según datos oficiales, entre 2017 y 2025 los sueldos negociados en paritarias se contrajeron un 20%, pero la masa salarial general lo hizo en un 10%.

Fin de la "ultraactividad"

Los empresarios en el Consejo de Mayo empujan también el fin de la "ultraactividad", por la cual los convenios colectivos de trabajo tienen vigencia en continuado, sin necesidad de ratificación, hasta tanto no haya un cambio consensuado específico. Este punto es especialmente espinoso para los gremios, que quieren sostener esa norma.

Salario dinámico

Otra modificación para las paritarias tiene que ver con lo que en el Gobierno llaman el "salario dinámico". Esto es, que las empresas puedan "premiar" a los empleados de manera particular con incrementos más elevados según distintos criterios objetivos de productividad que el Poder Ejecutivo aún no detalló. Este cambio fue ya anticipado por Cordero ante empresarios.

La diferenciación por productividad existe en las modalidades de contratación fuera de convenio, por ejemplo para los empleados jerárquicos en distintos sectores, y con una modificación como la que auspicia el Gobierno, las negociaciones salariales de convenio también podrían incluir cláusulas de esa naturaleza.

Indemnizaciones por despido

Un cambio en el que insistirá el Gobierno es el de las indemnizaciones por despido. No es la primera vez que aparece la opción para que cámaras empresarias y sindicatos acuerden "fondos de cese laboral" como el que está vigente para el gremio de la construcción. La idea no prosperó: no hubo pedidos para modificar el esquema indemnizatorio y Sturzenegger se los reclamó a los ejecutivos en el Coloquio de IDEA.

Una pregunta que sobrevoló tiene que ver con qué universo de trabajadores quedaría impactado por un cambio de legislación laboral. "El fondo de cese es para quienes lo acuerden con cámara empresaria, pero un cambio en el funcionamiento del régimen laboral es para todos", planteó una fuente con conocimiento de las conversaciones en el Consejo de Mayo.

En los despachos oficiales aseguran que en diciembre se conocerá el resultado final de las discusiones en el Consejo de Mayo y que los proyectos serán enviados con el nuevo Congreso conformado, y prometen que no habrá nada en el articulado por fuera de lo conversado en esa mesa.