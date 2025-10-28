Municipio de Yuto incorporó un acoplado atmosférico

El municipio de Yuto recibió del Gobierno provincial un acoplado atmosférico que precisaba desde un tiempo atrás para brindar servicios a la comunidad y concretar una serie de tareas tendientes a mejorar la calidad de vida de los pobladores en general.

A través de las gestiones realizadas por el intendente David Abraham ante la Provincia, el gobernador Carlos Sadir recibió al Ejecutivo municipal para otorgarle la unidad y de esta manera continuar brindando apoyo a los proyectos que beneficien a la comunidad.

Esta acción forma parte de las políticas de fortalecimiento institucional que impulsa el titular del municipio con el propósito de fortalecer diariamente la gestión. Con este nuevo recurso garantizó solución a los problemas que afrontan los vecinos de la comuna.

"Es muy importante que los municipios cuenten con este equipamiento, antes tenían que recurrir a otras localidades o pedir prestado, ahora el municipio de Yuto tendrá su equipo propio". Estos vehículos "permitirán cumplir con tareas de salubridad como ambiental", aclaró.

Abraham concurrió acompañado del secretario de Gobierno municipal, Jorge Vega y otros funcionarios de su Gabinete, quienes agradecieron a Sadir la entrega del recurso con el cual "mejoraremos el servicio de limpieza y saneamiento en todos los barrios", afirmó el intendente.

Más adelante el mandatario provincial agregó que son muchos los vecinos que no pueden pagar un servicio privado para la limpieza que precisan, "ahora tendrán la colaboración del municipio que brindará dicho servicio".

Anteriormente se efectuó una entrega similar a otros municipios que precisaban contar con este recurso, y aseguró que "seguiremos trabajando codo a codo con los municipios y las comisiones municipales, respaldándolos a través de un trabajo conjunto en beneficio de los vecinos".

Por último, Abraham apuntó que le resultaba muy satisfactorio presentar la nueva unidad y de primera línea que mejorará la calidad de los servicios sanitarios y otras tareas que posibilitará desarrollar en el ejido urbano y en las zonas rurales.