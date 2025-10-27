°
27 de Octubre, Jujuy, Argentina
Seguridad vial: 14 actas por alcoholemia y dos personas fallecidas en el fin de semana

Además, en el marco de las elecciones, se labraron 9 actas por ebriedad en la vía pública y se clausuró un local en Palpalá por venta ilegal de alcohol.

Lunes, 27 de octubre de 2025 09:57

La Policía de Jujuy llevó a cabo un amplio operativo de control vial durante las últimas horas, donde se labraron un total de 504 actas. Entre las infracciones más significativas se destacan 14 relacionadas con alcoholemia y 22 por exceso de velocidad, sumadas a 468 actas varias por otros motivos. Lamentablemente, se registraron dos fallecidos en siniestros viales: un adulto mayor en la localidad de San Vicente, Monterico, y una mujer de 47 años en Pumahuasi.

En el contexto de los comicios electorales, las intervenciones policiales también se hicieron presentes. Fuera de los establecimientos educacionales, se labraron 9 actas contravencionales por personas en estado de ebriedad en la vía pública. Asimismo, en un local comercial de Palpalá, ubicado en Santa Bárbara, se procedió a labrar las actas correspondientes por la venta de bebidas alcohólicas, quedando las actuaciones a disposición del juzgado electoral nacional.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en La Quiaca, alrededor de las 18:15, cuando una persona en estado de ebriedad intentó ingresar al lugar de votación, generando disturbios en el establecimiento.

Por otro lado, en lo que respecta a los trámites digitales para justificar la no emisión de voto, las solicitudes alcanzaron las 5707, según informaron desde la justicia electoral. 

