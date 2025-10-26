Alejandro Vilca: “Hoy tenemos la oportunidad de poner un freno”

El candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Alejandro Vilca concurrió esta mañana a emitir su voto en la Escuela N° 468 de Alto Comedero.

En contacto con la prensa Vilca dijo “Estamos viviendo un momento muy difícil en todo el país, para todo el pueblo trabajador es un momento crítico para muchas personas que no llegan a fin de mes”.

Invito a la ciudadanía a que concurra a emitir su voto y “no se quede masticando bronca en sus casas”.

“Le pedimos a al gente que vote pensando en los jubilados, en la discapacidad, en todos aquellos que necesitan un salario digno que piensen todos aquellos que no llegan a fin de mes, hay que frenar a los coimeros, los corruptos y ahora a la narco política.”

Finalmente dijo que a nivel nacional la situación es muy difícil “pero se debe a la situación que vive la gente. Pero esperamos que la gente exprese su bronca en las urnas, que se vea en el voto se defienda a los jubilados, del pueblo, de los más necesitados que la están pasando mal y que se ponga por delante la necesidad de que esto cambie sino vamos a terminar siendo una colonia de Estados Unidos.”