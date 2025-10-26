Verónica Valente: “concurrir a votar es la manera que tenemos de expresarnos”

Esta mañana en la escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” la candidata a diputada nacional en segundo término Verónica Valente concurrió a cumplir con su deber cívico.

En contacto con la prensa dijo “en este domingo tan distinto para todos el ejercicio democrático es de todos porque es lo que le hace bien a la provincia y a la Nación.

Dijo que espera que sea una jornada tranquila y la gente le pierda “miedo” a la boleta Única de Papel, “les pido que se acerquen a votar porque es la manera de expresarse”.