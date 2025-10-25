°
25 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
El tiempo en Jujuy
"Insentido común"
Cindac
Unión Industrial
Maduro
Elecciones 2025
los alimentos
perdida de olfato
Elecciones 2025
salud
El tiempo en Jujuy
"Insentido común"
Cindac
Unión Industrial
Maduro
Elecciones 2025
los alimentos
perdida de olfato
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Elecciones 2025: que se renueva en cada provincia

El peronismo nacional arriesga la mitad de sus diputados, mientras el oficialismo y el PRO defienden un 30% de sus escaños.

Sabado, 25 de octubre de 2025 10:38

La ciudadanía elegirá este domingo 127 diputados, en elección donde el peronismo arriesga casi el 50 por ciento de sus escaños, mientras que la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO pone en juego el 30 por ciento de sus lugares.

En la provincia de Jujuy se renuevan 3 bancas que hoy pertenecen 1 a UP, 1 a la UCR y 1 a la izquierda.

El mapa completo por provincias

  • Buenos Aires: 35 bancas. Mayoría de Unión por la Patria (15), seguido por el PRO (7) y Encuentro Federal (3).

  • Ciudad de Buenos Aires: 13 bancas. Distribuidas entre PRO (3), La Libertad Avanza (2) y Unión por la Patria (3).

  • Santa Fe: 9 bancas. Con mayoría del PRO (4) y 2 de Unión por la Patria.

  • Córdoba: 9 bancas. Dominio de la UCR (3) y Encuentro Federal (3). Unión por la Patria tiene 1.

  • Mendoza: 5 bancas. Repartidas entre La Libertad Avanza (1), UCR (2) y UP (2).

  • Entre Ríos: 5 bancas. Dos para UP, y una para PRO, UCR y Democracia para Siempre, cada uno.

  • Noroeste (NOA): Además de Jujuy, en Salta se eligen 3 bancas (UP, Innovación y La Libertad Avanza) y en Tucumán, 4 (2 de Independencia, 1 UCR, 1 Creo).

  • Noreste (NEA): Chaco elige 4 bancas (2 UP, 1 PRO, 1 Democracia para Siempre), Formosa 2 (UP y Democracia para Siempre) y Misiones 3 (La Libertad Avanza, UCR, Innovación Federal).

  • Cuyo: San Luis renueva 3 legisladores (La Libertad Avanza, PRO y UP), San Juan 3 (2 UP, 1 Producción y Trabajo).

  • Patagonia: Neuquén (3 bancas: MPN, UP, UCR), Río Negro (2: Innovación Federal y PRO), Santa Cruz (3: Por Santa Cruz, UCR, UP), Chubut (2: PRO y UP) y Tierra del Fuego (2: UP y Somos Fueguinos).

Con una Cámara de Diputados que se renueva a la mitad, el resultado de esta jornada redefinirá las correlaciones de fuerza y la capacidad de gestión del Gobierno nacional en el Congreso, siendo distritos como Jujuy los que podrían inclinar la balanza.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD