marcha de jubilados
Presupuesto 2026
femicidio de wanda taddei
Crisis en Perú
Informacion General

La primera feria de docentes emprendedores

La misma tiene como proposito visibilizar la grave situación económica que están atravesando y mostrar a la sociedad las actividades extras que deben realizar para poder llegar a fin de mes.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 19:28

Durante la tarde de este miércoles se llevó a cabo la primera Feria de Docentes Emprendedores en la Plaza Belgrano.

El encuentro tuvo como objetivo visibilizar la difícil situación económica que atraviesa el sector docente y mostrar a la sociedad las actividades extras que deben realizar para poder sostenerse económicamente.

En diálogo con nuestro diario la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, comento: “La verdad que no llegamos a finde mes, hay que solventar muchísimos gastos para sobrevivir” Además agregó: “El docente debe comprar libros, material didáctico, se tiene que capacitar y muchas veces tiene que erogar de su propio salario para poder aumentar puntaje y acceder a mas horas, que incluso asi con dos cargos no llegan a fin de mes”.

Finalmente, la titular del Cedems invitó a la comunidad a apoyar el reclamo docente colaborando con las actividades de la feria, comprando e interiorizándose sobre las distintas problemáticas que enfrentan día a día.

