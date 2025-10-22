Pedro Pascuttini: "Jujuy necesita más oportunidades para todos"

A pocos días de la contienda electoral que definirá las nuevas bancas jujeñas en el Cámara de Diputados de la Nación, el Frente Primero Jujuy Avanza recorre a diario localidades y barrios de toda la provincia acercando su propuesta para salir de esta crisis. Pedro Pascuttini, primer candidato a Diputado Nacional encabeza cada recorrido en donde recibe y escucha las propuestas de la comunidad.

CON LOS ESTUDIANTES | PASCUTTINI ESCUCHANDO LAS INQUIETUDES.

El Frente Primero Jujuy Avanza continúa recorriendo tanto los centros urbanos más grandes como las localidades del interior más pequeñas, buscando establecer un diálogo directo con los ciudadanos y sus necesidades.

CON LOS EMPRENDEDORES | EXPRESÓ SU COMPROMISO CON CADA JUJEÑO QUE A DIARIO LUCHA POR PROGRESAR.

La agenda de Pascuttini incluyó visitas a zonas estratégicas como la Quebrada, Puna y las Yungas, donde se reunió con productores, comerciantes, líderes comunitarios y vecinos en general.

EN EL RAMAL | PASCUTTINI COMPARTIÓ SU PROPUESTA ELECTORAL.

En cada encuentro Pedro Pascuttini se comprometió a defender la producción, el empleo y las economías regionales. Pascuttini, cuya trayectoria en el sector tabacalero le otorga un profundo conocimiento de los desafíos del campo jujeño, expresó su compromiso con el impulso de políticas nacionales que beneficien directamente a los trabajadores y emprendedores de Jujuy.

QUEBRADA | RECORRIENDO LAS CALLES DE TILCARA.

"Jujuy necesita mejores oportunidades para que todos podamos vivir mejor. Jujuy necesita una voz fuerte en el Congreso, una voz que entienda que nuestro desarrollo no puede esperar y que debe priorizar el trabajo genuino de nuestra gente", afirmó Pascuttini en uno de sus recientes encuentros, destacando la importancia de generar incentivos para la inversión y proteger las actividades productivas históricas de la provincia.

El candidato a diputado nacional, hizo hincapié en la necesidad de modernizar la infraestructura y garantizar que los beneficios de los proyectos provinciales tengan un correlato en una mejor calidad de vida para todos los jujeños y sobre todo frenar aquellas decisiones que van en contra de la gente. Vamos a defender la educación, la salud, a los jubilados y nuestros jóvenes.