¿Qué dice el pronóstico para el Día de la Madre?

Tras una jornada lluviosa y gris, los jujeños se preparan para celebrar el Día de la Madre con un clima fresco y algo inestable. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo presentará condiciones similares a las del sábado, con chaparrones durante la madrugada y algunas lluvias aisladas en la mañana.

Hacia el mediodía, el momento más esperado para el tradicional almuerzo familiar, se espera una leve mejora: el cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 19°, por lo que se prevé un ambiente fresco a lo largo de toda la jornada.

Desde el organismo meteorológico recomendaron tomar precauciones ante posibles lloviznas y mantener abrigo liviano durante la tarde.

En este contexto, lo ideal será agasajar a mamá en casa, compartiendo un cálido almuerzo familiar resguardados de la lluvia.