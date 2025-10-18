°
18 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día de la madre
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Quiaca
San Pedro de Jujuy
Centro Cultural “Jorge Accame”
Santuario de la Patrona de Jujuy
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Feprojuy
Día de la madre
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
La Quiaca
San Pedro de Jujuy
Centro Cultural “Jorge Accame”
Santuario de la Patrona de Jujuy
Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Feprojuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Zigarán contra Milei por la educación

Dijo que la Provincia debió hacerse cargo para garantizar la apertura de escuelas y otros servicios básicos para los jujeños.

Sabado, 18 de octubre de 2025 02:57
RECORRIDO | EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA MARÍA INÉS ZIGARÁN JUNTO A JÓVENES.

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, durante una visita a Santa Clara, reivindicó la importancia del Estado provincial presente para garantizar salud y educación pública.

A la vez que cuestionó al presidente Javier Milei señalando que "lo que hizo con la educación pública es casi un crimen" y lamentó que "el golpe fue brutal" que perjudicará seriamente a los jóvenes estudiantes.

Recordó que "dejó a los educadores sin el fondo de incentivo docente y la Provincia se hizo cargo de este concepto", y añadió que "dejó a las provincias sin recursos afectando a 630 escuelas en Jujuy con comedores escolares que contienen a 150.000 niños".

"A diferencia de Milei, Jujuy sigue creyendo en la educación pública con inversiones en obras, edificios escolares nuevos, equipamiento, incorporación de última tecnología y capacitación docente continua, a través del Programa de Mejora del acceso y la calidad educativa (Promace)".

El candidato a diputado nacional en segundo término titular, Mario Pizarro, se reunió con jóvenes de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales del barrio Alto Comedero.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo en el que se abordaron temas claves como el compromiso ciudadano, la formación en valores y el trabajo en conjunto para una provincia más inclusiva y segura.

"Estoy convencido de que los jóvenes tienen un rol fundamental en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Necesitamos una juventud protagonista, que participe, que se forme, que se involucre para construir un futuro con oportunidades para todos", afirmó.

El encuentro se inscribió en la agenda de recorridos territoriales que los candidatos del Frente Jujuy Crece vienen desarrollando en la provincia, escuchando inquietudes y reafirmando la vocación de gestionar desde el diálogo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD