Primero Jujuy Avanza junto a emprendedores

La candidata a diputada nacional en segundo término de la Lista 501 del Frente Primero Jujuy Avanza, Verónica Valente, participó del encuentro que reunió a mujeres emprendedoras en distintos rubros en Alto Comedero.

En la oportunidad agradeció a todos los vecinos de las 150 hectáreas que se congregaron y sumaron a participar de la feria. "Es muy gratificante sentir el trabajo comunitario de todas las emprendedoras que han organizado este espacio para realizar este evento".

Agregó que la situación económica y social de muchas familias ha impactado fuertemente y que actualmente las familias necesitan generar otro ingreso y emprenden una actividad independiente.

"Venimos a proponer un proyecto distinto para mejorar la producción en nuestra provincia, debemos darle otra forma a nuestra comunidad para garantizar el bienestar de todos".

Valente afirmó que es necesario que el Estado atienda las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad, madres solas y de las personas con discapacidad.

"Espero que el 26 nos acompañen para llegar a la Cámara de Diputados de la Nación y defender mejor a nuestra provincia".

Para finalizar afirmó que el peronismo "es el único que devolverá la dignidad a nuestro pueblo".

"Hay muchas mujeres violentadas en nuestra provincia y Nación eliminó las políticas públicas que las protegían, Milei vulnera los derechos de las mujeres, pero aquí hay una mujer que le dice basta a Milei".