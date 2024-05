“Es necesario el llamado a elecciones internas en Jujuy”

Tras el anuncio de Máximo Kirchner de la convocatoria a elecciones internas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el diputado provincial Juan Ortega manifestó la urgente necesidad de normalizar la situación del partido en la provincia, el cual se encuentra intervenido.

"El PJ Jujuy hoy tiene la oportunidad de iniciar el camino de su normalización a través del llamado a internas para elegir a sus autoridades partidarias y así dejar atrás a una intervención decidida intempestivamente, eso es lo que cualquier afiliado quiere, que el partido se normalice por la vía democrática", señaló.

Ante el planteo de algún sector de que no sería oportuna una elección interna, afirmó que "hoy el PJ parece ser una cáscara vacía, a los interventores no se los ve, si a nivel nacional se habla de internas, con más razón en Jujuy sería necesario. La situación actual nos interpela a reencontrarnos más que nunca con todos los compañeros. Si esta discusión interna no se da este año, entonces se ventilará a través de múltiples fragmentaciones en las elecciones legislativas del próximo año, y esto el pueblo jujeño no lo perdonará", dijo.

"El justicialismo jujeño debe entender que el verdadero rival a vencer es el ajuste de la UCR y la Libertad Avanza que golpea principalmente a los trabajadores y que llevará, si no corrige el rumbo, a la destrucción de la clase media argentina; pero para enfrentarlo primero debemos empezar a organizarnos y una de las herramientas que tenemos son las internas partidarias", indicó el legislador justicialista.