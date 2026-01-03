Las Pastillas del Abuelo Mañana, la banda se presenta en Mar del Plata Mar del Plata "La Feliz" recibe otra temporada con grandes espectáculos para todo tipo de público, entre los que se destacan para mañana la presencia de Las Pastillas del Abuelo en el Vibra Arena.

Una de las bandas argentinas más convocantes de la actualidad estará en la ciudad balnearia para abrir el 2026 con todo, cerca del público que lo sigue desde hace más de 20 años.

Luego de dos shows en Movistar Arena con localidades agotadas y antes de su regreso al Estadio Ferro previsto para el mes de abril, la fiesta pastillera regresa a la ciudad para continuar demostrando porque, Las Pastillas del Abuelo, son una de las bandas más convocantes y queridas de la escena.

La banda liderada por "Pity" Fernandez brindará una noche cargada de energía, repasando sus clásicos y presentando nuevas canciones.

Las Pastillas del Abuelo nacieron en 2002 con un demo que alcanzó estatus de leyenda llamado "El sensei". Una canción que comenzó a sonar en cada fogón y juntada entre amigos con el cual el grupo se abrió camino a puro pulmón, recorriendo escenarios autogestionados, ganando concursos radiales y dejando su huella con pintadas que se volvieron íconos de la música argentina.

Desde entonces, su crecimiento fue orgánico y sostenido, a base de canciones que combinan rock, poesía y una mirada aguda sobre la vida cotidiana. Todos a vibrar rock mañana en "La Feliz"

Gianinna Maradona, nuevo romance

Através de un posteo oficializó un vínculo que se venía comentando desde hacía meses, luego de su separación de Daniel Osvaldo.

La hija del Diez confirmó su nuevo romance, desde Pinamar, donde recibió el Año Nuevo. Compartió una historia en Instagram para oficializar su relación con Guido Sergi, un empresario de 38 años. La imagen, acompañada por el tema "Lo más lindo" de Pity Fernández, muestra a Gianinna abrazada a Sergi junto a una dedicatoria que rápidamente se viralizó: "Cambiaste mi año y así mi vida... Hola mi amor".

“Antes que Nadie”, desde Pinamar

El ciclo que se emite por el canal de streaming Luzu Tv transmitirá desde la costa a partir de este lunes de 8 a 10.

El canal de streaming Luzu Tv se transmitirá desde Pinamar y "Antes que Nadie" que conducen Diego Leuco, Micaela Vazquez, Yoyi Francella y El Trinche (Martín Dardik) irá de 8 a 10 con toda la actualidad, entretenimiento y participación del público. El anuncio lo hizo Nicolás Occhiato en diciembre al confirmar que tanto el programa cabecera del canal como los programas que lo rodean saldrán al aire.