El Fondo Nacional de las Artes (FNA) lanzó el Concurso de Puesta en Escena de Obras de Teatro 2025, con el fin de reconocer y promover la producción y circulación de propuestas escénicas en el ámbito teatral.

Podrán participar grupos, compañías, colectivos y creadores, argentinos o extranjeros, mayores de 18 años que residan legalmente en cualquier punto de la República Argentina.

Los interesados podrán consultar las bases completas del concurso, en la página web https://www.argentina.gob.ar/cultura/fna/concursos.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes: app.fnartes.gob.ar.

Quedan excluidos funcionarios y personal del Fondo Nacional de las Artes, familiares de los miembros del Directorio, beneficiarios de becas o premios del FNA durante 2024, integrantes de los jurados de las convocatorias 2025 y ganadores de años anteriores que no hayan cumplido con los compromisos asumidos.

La presentación deberá realizarse en forma grupal (mínimo tres integrantes) con una única obra ya terminada, estrenada este año o aún inédita. Podrá tener cualquier formato, excepto el unipersonal (teatro de texto, de objetos, físico, comunitario, circo, clown, títeres, etc).

Las obras deberán haber sido creadas de forma completa al momento de la presentación.

El plazo de inscripción es hasta el jueves 16 de octubre a las 12 (mediodía).

Premios

El primer premio será de $1.000.000; el segundo $750.000; el tercero $500.000; y tres menciones especiales de $350.000.

Podrán otorgarse además menciones honoríficas.

El jurado está integrado por Gerardo Hochman, Romina Paula y Matías Feldman.