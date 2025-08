“Nunca tuve una amiga traidora”

- Dueña de una voz potente, sonando y diciendo ¿Cuándo decidiste dedicarte a la música? ¿Por qué?

La música siempre fue parte de mi vida y nunca pensé otra cosa. Si alguna vez se me ocurrió estudiar o dedicarme a otra cosa, lo hice desde un pensamiento totalmente inocente, de no pensar que la música podía ser un ingreso económico en mi vida, de que podía vivir de la música. Fue un hobbie hasta que en un momento me di cuenta que me lo tomaba demasiado en serio y que no tenía otro plan en mi cabeza, más que la música.

- ¿Desde tus inicios elegiste la música tropical? ¿Por qué?

La música tropical la descubrí como a los 8 años más o menos, cuando nos mudamos a Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. Nosotros somos de Tandil. Esa zona es muy cumbiera, ahí conocí a Leo Matioli, Los Charros, y ellos fueron grandes inspiraciones para mí. Ya de grande, conocí muchos amigos que hacían cumbia, y mis inicios en lo tropical fue con una banda de cumbia que se llamaba Angy y Los Fieles. Ellos se llamaban Los Fieles, y cuando yo ingresé a la banda, agregaron mi nombre para completar el título.

- Hay una movida de mujeres cantando sus derechos, sus libertades, sus independencias ¿Vos cómo te paras en este sentido?

Me parece perfecto que la gente tenga voz a la hora de reclamar o de gritar sus derechos y lo que le corresponde, y las mujeres estamos haciendo un camino bastante interesante de esta evolución que existe en la sociedad, donde la mujer va ganando poco a poco ese lugar que nunca tuvo. Y me parece genial que usen la música, mientras no le falten el respeto, ni lastimen a nadie.

Me parece muy bueno que la música sea ese canal para que las mujeres se puedan expresar.

- ¿Sentís que tenés la responsabilidad con tu canto y tu historia de vida, de inspirar a tus seguidoras para salir adelante?

No sé si es una responsabilidad, simplemente siento que mucha gente me ha tomado de ejemplo sólo por haber contado mi historia. Por un lado, a mí me pone muy feliz porque en lo personal, me ha hecho muy bien hacerlo, desahogarme y sacar lo malo que estaba dentro mío, exteriorizarlo y ponerlo en palabras para sanar. Me gusta que la gente entienda que cuando cuento mi historia, es porque creo que puede ayudar a muchos y a muchas, pero tampoco es que me puedo hacer cargo de las historias de todas. Puedo llegar a ser inspiración, puedo dar un abrazo, dar palabras de aliento. Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros mismos de ser felices, y de sanar lo que haya que sanar.

- ¿Cómo elegís tus canciones o lo que escribís? ¿Qué tienen que tener?

Mis canciones muchas veces han sido un desahogo, y lo siguen siendo. Otras veces son simplemente canciones que uno elige por gusto personal o por relevancia. Pero siempre la música es un canal de desahogo. Yo siempre cuento la historia de “Amiga traidora”, porque yo nunca tuve una amiga traidora, y la canto siempre desde un lugar de interpretación, y mucha gente ha creido en esa interpretación y llegó a pensar que la tuve.

La música es un canal de expresión, y la interpretación puede hacer que a la gente se le erice la piel, pensando que esa historia es real.

Has cantando de todo, y con muchos artistas de distintos estilos ¿Te gustaría alguna vez, hacer un trabajo discográfico tuyo que no sea tropical? ¿de qué tipo de música?

Siempre estoy pensando en hacer música nueva y variada. Me considero una artista, que más allá de formar parte de la movida tropical porque me gusta la cumbia, no tengo un género definido ya que me gusta hacer de todo, y siempre he acostumbrado a mi público a que me escuchen cantar de todo, y a ellos también les gusta y me respetan en ese sentido.

Si tuviera que hacer un disco completo, me gustaría hacer un disco de baladas, muy ochentero, todo muy dramático, con canciones que van directo al “cora”, donde nos acordamos de aquellos que nos hicieron sufrir.

- ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu camino artístico?

Considero que siempre es un buen momento, en la carrera o en la vida de uno. Comparo mi carrera con la vida, porque efectivamente mi carrera es mi vida. He pasado cosas muy horribles y muy hermosas, he tenido altibajos, y de todo he aprendido, de lo bueno, de lo malo, de los momentos en que pensé que no los iba a poder superar, de esos momentos en que no entendía lo que estaba pasado de cómo habían logrado lo que logré. Sea lo que sea, era para mí increíble.

Al día de hoy, me encuentro en ese mismo lugar, de disfrute, de estar muy pendiente de lo que está pasando, de ponerme contenta por todo, de no enojarme tanto, cuando las cosas me salen mal.

A veces uno tiene que decir, “bueno che, me salió mal”, asumirlo, corregirlo y salir adelante.

- ¿Cuáles son tus próximos pasos después de esta gira?

Esta gira es muy grande, arrancó hace unos meses. “Mi voz para el mundo” inició desde ese deseo, por fin, llevar mi voz y mi música al mundo. Lo estoy logrando y lo voy a lograr. Es una gira hermosa que en esta primera parte me hace recorrer mi hermoso país. Estoy una vez más en los mejores teatros, compartiendo y reencontrándome, con ese público que me conoce desde hace 16 años. Se vendrán más cosas lindas, porque esta gira me lleva también por Europa, donde voy a hacer una recorrida muy hermosa por España.

Es como una primera parte, porque creo que “Mi voz para el mundo” es para rato.

- ¿Cómo sientes al público de Jujuy?

Jujuy es la provincia, que me ha brindado su cariño desde el primer momento, allá por el 2009, 2010.

En mis comienzos, el norte argentino ha sido una familia para mí. A Jujuy viajé mucho, en Jujuy hice muchos shows , me han visto hacerlos a cualquier hora, y siempre me han abrazado con el cariño y el respeto que yo les tengo a ellos, así que agradecida siempre.