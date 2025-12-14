Luis Brandoni y Soledad Silveyra actuarán finalmente en la ciudad de Buenos Aires

El reciente episodio de salud de Luis Brandoni, figura central de la escena argentina, provocó cambios significativos en la cartelera teatral de la temporada de verano. El actor, de 85 años, debió cancelar la esperada temporada de su obra junto a Soledad Silveyra en Mar del Plata, tras recibir indicaciones médicas que le exigen permanecer cerca de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación generó preocupación en el ambiente artístico y entre el público, y derivó en una muestra de solidaridad entre colegas que permitió reubicar la obra en la capital y mantener la actividad teatral prevista.

Luis Brandoni, quien junto a Soledad Silveyra protagonizaron durante todo el año el sostenido suceso de "¿Quién es quién?" en la ciudad de Buenos Aires, habían confirmado oportunamente su presentación desde enero de 2026 en el teatro Atlas de Mar del Plata. Por indicación médica, a Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debió cancelarse

Al tomar conocimiento de esta situación, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio manifestaron su predisposición a cederles el escenario del Multitabaris a Brandoni y Silveyra. En dicha sala está anunciado el regreso de "El Secreto", la exitosa comedia dirigida por Manuel González Gil.

En un gesto de solidaridad, "El Secreto" se trasladará a la temporada marplatense, con el objetivo de permitir que Brandoni y Silveyra cuenten con un escenario en la ciudad de Buenos Aires.

La decisión de cancelar la temporada marplatense se formalizó a través de un comunicado de Multiteatro. Según el texto oficial, "por indicación médica, al señor Brandoni se le prescribió un tratamiento vitamínico para optimizar aún más su cuadro de salud. Este tratamiento requiere permanecer en un radio cercano a su domicilio, motivo por el cual el proyecto marplatense debe cancelarse, no así sus funciones en Buenos Aires, aunque a la fecha no quedan escenarios de primera línea disponibles sin programación". De este modo, la imposibilidad de viajar a Mar del Plata por razones médicas dejó a la obra sin posibilidad de presentarse en la ciudad balnearia durante la temporada de verano, lo que representó un cambio significativo en la programación teatral y en las expectativas del público.

“QUIÉN ES QUIÉN” | LA OBRA QUE ESTELARIZAN LUIS BRANDONI Y SOLEDAD SILVEYRA.

Frente a la dificultad de encontrar un escenario disponible en Buenos Aires para mantener la obra en cartel, la respuesta del ambiente teatral fue inmediata. Según informó Multiteatro, los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de la comedia "El Secreto", ofrecieron ceder el escenario del Multitabaris a Brandoni y Silveyra. En ese espacio estaba previsto el regreso de "El Secreto".

El comunicado de Multiteatro destacó: "En un gesto de solidaridad, 'El Secreto' se trasladará a la temporada marplatense, con el objetivo de permitir que Brandoni y Silveyra cuenten con un escenario en la ciudad de Buenos Aires". De este modo, la obra de Brandoni y Silveyra podrá continuar su actividad en la capital, mientras que "El Secreto" ocupará el lugar vacante en Mar del Plata.

El productor teatral Carlos Rottemberg indicó que "Luis Brandoni está bien, está reponiéndose muy bien después de aquellas suspensiones que propusimos en el final del Teatro Liceo, pero simplemente el médico prefiere que este verano esté cerca de casa haciendo funciones en Buenos Aires, cosa que no estaba previsto, obviamente, porque ya estaba todo avanzado en Mar del Plata, incluso con las entradas a la venta. Siempre privilegiando la opinión médica, se ha logrado en estas 24 horas, gracias al gesto solidario de Gerardo Romano y Ana María Picchio de ceder el escenario, para el que también tenían ya las entradas a la venta para enero y hacer este enroque teatral para poder continuar con las dos comedias en cartel, en plazas distintas a las que teníamos previsto hasta ayer".

La preocupación por la salud de Brandoni se intensificó a finales de noviembre, cuando el actor fue internado en el sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras sufrir un pico de presión arterial.