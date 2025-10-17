Fiesta musical con Wah Wah Blues

LORENA CRUZ

Con la mística del buen blues y de un rock and roll que no pueden faltar a la hora de alegrar almas ávidas de arte musical, es que esta noche se abrirá un espacio para compartir ambos géneros musicales a través de talento local.

Cuando el reloj determine las 22 en todo el territorio nacional, los Wah Wah Blues subirán al escenario de un bar de Patricias Argentinas al 300, para engalanarlo con una colección de canciones que harán propias mediante un estilo particular.

En el rearmado de una banda que transita seis años de trayectoria, se encuentra este grupo que hoy transforma energías gracias a la intervención de músicos que brillarán en el vivo con el power y la sensibilidad expuesta con el alma.

Será una noche inolvidable que recorrerá un set list de reversiones ensayadas hasta el hartazgo para llevar a los oídos, un manojo de sonidos deslumbrantes con un sello distintivo.

El tiempo se prestará al recuerdo y el arte de BB King saldrá a la luz como así también Pappo y La Mississippi que elevarán lo clásico en el repertorio de lo internacional y nacional en artistas que dejarán lo mejor de su habilidad instrumental y sonora, además, de ser anfitriones de una celebración que hermanará desde el disfrute colectivo. "Queremos compartir nuestra manera de hacer música, contagiando a la gente una alegría que nosotros vivimos tocando rock y blues", expresó Alberto "Beto" Hinojosa, quien ejecuta la armónica en la banda que albergó a diferentes músicos a lo largo de los años.

"Yo como integrante nuevo, entré como curiosidad porque siempre me gustó el estilo y la impronta de los Wah Wah desde que era un trío", recordó el bajista Diego Aisama. La vida de la banda fue festejada en escenarios a través de temas prestos que hacen a su historia, pero que complementan una espectacular propuesta para no dejar pasar desapercibida. Las entradas pueden conseguirse en instagram; @wahwahblues.