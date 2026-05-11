Club Tiro inauguró 2 canchas

Jujuy ya tiene sus primeras canchas de pickleball. El Club Tiro y Gimnasia de nuestra capital inauguró las dos primeras canchas de este deporte alternativo en la provincia con la presencia del presidente Sergio Casas, el director de Deportes, Leandro Calvetti y algunos jugadores. Esta disciplina es una combinación de tenis, paddle y pin pong que se juega con paletas y pelotas agujereadas.

Es un deporte dinámico, divertido y fácil de aprender que a la vez ensambla movimiento, estrategia y juego en equipo, ideal para todas las edades. Los interesados en sumarse, socios y no socios, pueden apersonarse a la entidad de calle José de La Iglesia a las prácticas que estarán a cargo de los profesores de Lozano, Gómez y Gallo.

Sergio Casas, presidente del Club Tiro y Gimnasia, le contó a diario El Tribuno de Jujuy que "estamos cumpliendo un año de gestión y no paramos de generar beneficios para los socios y no socios. Ya tenemos 11 canchas de tenis, pileta climatizada, un gimnasio hermoso, una cancha de fútbol, otra de squash muy linda y ahora tenemos dos canchas nuevas de pickleball", agregando que "es un deporte que en Europa está siendo sensación y en Jujuy lo venimos practicando. Los invitamos a que vengan a jugar y divertirse. En Jujuy somos los primeros en tener estas canchas, es para todas las edades. Se tienen que animar, es una mezcla de tenis, paddle y algo de ping pong, se juega con paletas y las pelotas agujereadas cuanto más agujeros tiene, más rápido es el juego. Hay 3 categorías de pelotas, amarillas, verdes y naranjas. Se juega de forma individual y en dobles".

Ahí nomás aclaró que "hubo una adaptación porque eran canchas de mini tenis. Hacemos la invitación para que vengan todos los que deseen. Hay tres profes, 'Tincho' Lozano, 'Maxi' Gómez y Moisés Gallo. Además, hace 2 semanas sumamos esgrima, es un deporte no popular y es para todas las edades en hombres y mujeres. Los lunes y miércoles a las 19 en el quincho del club", selló.