Ciudad de Nieva y un sueño que ya está en marcha

En este mes de febrero, el Club Ciudad de Nieva encarará una nueva participación en competencias nacionales oficiales, está vez organizada y supervisada por la Federación de Voleibol Argentina (Feva).

En la rama masculina, Ciudad de Nieva dirá presente en la Liga Federal que se realizará en la provincia de San Juan hasta el 12 de febrero.

La misma constará de 26 equipos, divididos en 5 zonas, donde los 3 mejores y el primer 4° clasifican a Play Off.

El equipo jujeño integra una zona junto a: Pescadores; Banco Hispano; Def. Moreno; y P. San Julián.

En la rama femenina, competirá en la Liga Nacional de Voleibol Femenina (A2), que se realizará en la ciudad de Mendoza, del 17 al 28 de febrero.

Esta Liga tiene 16 equipos, distribuidos en dos zonas, en la cual las primeras 4 mejores de cada una pasan a Play Off; el resto, a la Permanencia. Otorga ascensos para la Liga Argentina Femenina (LAF), la máxima categoría nacional.

Las "leonas" comparten grupo con: Unión de Santa Fe; Gimnasia y Tira de Salta; Glorias; CGSM Pacífico de Mendoza; Alma Fuerte; Monteros Vóley; San Martín Fsa.

Esta doble participación del Club Ciudad de Nieva refleja el trabajo, compromiso, planificación y crecimiento de la institución que lo lleva a afrontar estos desafíos, representando a nuestro vóley y a nuestra provincia.

Los dos equipos que resulten finalistas en ambas ramas lograrán el ascenso a Liga Nacional 2027. En la edición 2025, San Martín Pacífico –campeón- y Mendoza Regatas ascendieron en femenino; mientras que Sonder de Rosario –campeón- y Gimnasia y Esgrima de La Plata, lo lograron en masculino.

La realización de la Liga Federal 2026 reafirma a San Juan como una plaza clave para el vóley nacional, no solo por su infraestructura deportiva, sino también por su capacidad organizativa y experiencia en eventos de magnitud. Además del impacto deportivo, el torneo generará un importante movimiento turístico y económico durante más de una semana de competencia continua.

La entidad que regula el vóley en nuestra provincia, dejó un mensaje de aliento en sus redes socioles: "Desde la Federación Jujeña de Voleibol, felicitamos, apoyamos y les deseamos los mayores éxitos en este camino, convencidos que brindarán un gran papel y darán el máximo esfuerzo para alcanzar sus objetivos", se escribió.