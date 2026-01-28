20°
28 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia dio inicio a la campaña de socios 2026

Mientras siguen con los trabajos físicos, la dirigencia espera sumar nuevos seguidores.

Miércoles, 28 de enero de 2026 00:00

Gimnasia y Esgrima puso en marcha la campaña de socios para la temporada 2026, la cual incluye descuentos en los distintos abonos para los sectores del estadio disponibles, además de sorteos de camisetas autografiadas por el plantel profesional.

Los valores establecidos y sus respectivas formas de pago son los que a continuación se detalla: Cuota mensual descuento de haberes, destinado a quienes perciben su sueldo por medio de Banco Macro. Popular mayor $30.000, jubilado $20.000, menor $15.000, preferencial mayor $35.000, jubilado $25.000, menor $20.000. Platea mayor $45.000, jubilado $35.000, menor $25.000. Con esta opción se puede adherir a un familiar o amigo, realizando el trámite presencial en Humahuaca 95 y una sola vez para todo el año.

La cuota mensual popular mayor $35.000, jubilado $25.000, popular menor $20.000, preferencial mayor $40.000, preferencial jubilado $30.000, preferencial menor $25.000, platea mayor $50.000, platea jubilado, $40.000, platea menor $30.000.

Se paga en efectivo, con tarjeta de crédito, de débito o transferencia bancaria en sede o desde AccessFan.

En cuanto al abono anual, para la popular mayor tendrá un costo de $420.000 (ahorro de $630.000. Popular jubilado, $300.000 (ahorro de $450.000, popular menor $240.000 (ahorro de $450.000), preferencial mayor $480.000 (ahorro de $720.000), preferencial jubilado $360.000 (ahorro de $540.000), preferencial menor $300.000 (ahorro de $450.000), platea mayor $600.000 (ahorro de $900.000), platea jubilado $480.000 (ahorro de $720.000), platea menor $360.000 (ahorro de $450.000).

Habrá un beneficio exclusivo para los socios que paguen abono anual hasta el próximo sábado y participarán de un sorteo de 2 camisetas firmadas por el plantel profesional. El sorteo se realizará en febrero, a través de las redes sociales del club. Se puede abonar en efectivo, en 3 cuotas sin interés con tarjeta de Banco Macro y con otras tarjetas de 3 a 6 cuotas con recargo del 10%. El trámite se puede realizar en sede de Humahuaca 95.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD