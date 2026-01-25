Jujuy Básquet recibe hoy a Rivadavia de Mendoza

Jujuy Básquet recibe a Rivadavia de Mendoza hoy desde las 21.30 por la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. Las acciones en el estadio "Federación" serán controladas por Gustavo D'Anna como primer árbitro, Ariel Mukdsi segundo juez, y el comisionado técnico, Ángel D'Anna.

Será el quinto partido al hilo de local para los "cóndores" que hasta el momento llegan con tres victorias y una derrota, por lo que seguir por la buena senda será fundamental para afianzar ese vuelo que va tomando en esta segunda parte de la temporada.

Sucede que luego de un inicio en falso con tres derrotas consecutivas, Jujuy Básquet perdió posiciones y porcentaje en la tabla, por lo que ahora se ubica octavo con el 52 por ciento de efectividad de los puntos jugados.

Sin embargo el equipo no termina de dar el salto de calidad que se espera, tiene pasajes de mucha irregularidad a lo largo de los cuatro cuartos que paga cara, con un goleo en contra que después debe salir a remontar.

Pero tiene carácter, y cuando comienza a lograr la efectividad en las transiciones rápidas, los dirigidos por Guillermo Tasso muestran lo mejor de su repertorio, ese que le permitió ganar ante Comunicaciones.

Claro que al frente, Rivadavia llega desde Mendoza con su plan de trabajo, con Mateo Pérez en la conducción, el base viene de marcar 13 puntos en la derrota frente a Barrio Parque, y el aporte del experimentado alero Lorenzo Capponi, intentarán llevarse los dos puntos.

Se trata de un plantel con jugadores experimentados que apuesta fuerte a esta competencia y hoy buscará dar el golpe en condición de visitante.

Venta de entradas

Desde Jujuy Básquet para los seguidores del equipo, habilitan la venta de entradas online ingresando pasesvip.com.ar o bien de manera presencial esta tarde a partir de las 18 por ventanilla del estadio ubicado en el parque San Martín.

El costo es el mismo de cada partido, sector preferencial, tanto parque San Martín como General Paz, 8 mil pesos, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur 1 es de 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.

Se puede abonar en efectivo y en todos los medios electrónicos como ser débito, crédito y transferencias, mientras que si adquieren la entrada de manera digital, pueden utilizar Mercado Pago, Macro Click o código QR, garantizando el acceso de forma inmediata y segura.

Se sabe que el público jujeño es incondicional con el equipo que lo representa en el segundo certamen de básquet más importante del país y nuevamente dirá presente en un gran número esta noche.

Además, el estadio de la Federación Jujeña de Básquet invita a ser visitado por el confort que ofrece tras la completa remodelación que se realizó para poder competir entre los mejores de la región.