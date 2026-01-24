Bicicleteada a Río Blanco

Los chicos de ambos sexos, entre 6 y 13 años, pertenecientes al barrio Malvinas y zonas aledañas, participaron de una atractiva "bicicleteada" hacia Río Blanco, en el marco de las actividades de las Colonias de Vacaciones 2026, organizadas por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad.

En un clima de alegría y euforia, los pequeños del sector sur de la ciudad realizaron el recorrido bajo la coordinación de profesores e instructores del área de Deportes, a una semana del cierre de las actividades recreativas y deportivas de verano.

La jornada contó con la presencia del director general de Deportes y Recreación del municipio, Gustavo Hiruela, y del responsable de las colonias en Malvinas, profesor José Calisaya.

Al respecto, Hiruela destacó la convocatoria y señaló que la actividad. "Es una muestra de lo que son las colonias en general, ya que todas incluyen bicicleteadas". En ese sentido, subrayó que "los chicos participan con monopatines, bicicletas, rollers o cualquier rodado, circulando de manera totalmente segura por la ciclovía hasta Río Blanco y regresando bajo la atenta supervisión de los profesores de la Dirección y del personal contratado", sostuvo.

Asimismo, consideró "sumamente positivo" el desarrollo de las actividades en las colonias y remarcó la importancia de las condiciones climáticas. "Dependemos mucho del clima y, afortunadamente, nos ha acompañado, lo que permitió concretar todas las actividades deportivas y físicas, como el ciclismo y las salidas en contacto con la naturaleza. Las dinámicas de las colonias se desarrollan día a día con total normalidad", afirmó.

Por su parte, los chicos disfrutaron funciones especiales en el Cine Teatro Municipal Select, una propuesta pensada para el entretenimiento, la socialización y el acceso a espacios culturales de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó, "un momento para compartir en el marco de las Colonias de Vacaciones, teniendo en cuenta el clima, es algo que ya teníamos programado, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio, poder disponer de este cine teatro municipal, que es otra de las obras importantes que hace a la socialización, que promocionó y que mantuvo el municipio, respetando la identidad".

Por su parte, el director general, Gustavo Hiruela, remarcó la importancia de la actividad y el alcance que tiene dentro del programa. "Esto es una gran actividad para todos los chicos, aprovechando estas instalaciones. La idea es que pasen todas las colonias pasen por el cine".