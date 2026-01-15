Jujuy Básquet cayó sin atenuantes 94-77

No fue el inicio de año esperado por Jujuy Básquet. La noche del martes no pudo con Estudiantes de Tucumán y perdió sin atenuantes 94-77 por la fecha 14 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. Se trató de su tercera caída consecutiva en este arranque del 2026.

Los parciales fueron 17-32, 39-57, 53-72 y 94-77 a favor de la visita.

El paso de la "cebra" por el estadio Federación fue demoledor. De entrada no tardó en ponerse 12-3 en dos minutos de juego obligándolo a Guillermo Tasso, técnico de los "cóndores" a pedir tiempo muerto. Pero poco sirvió, Estudiantes con la conducción de Santiago Capelli, 15 puntos, marcó diferencia en ataque y fue efectivo en defensa Hampton, Bollo en la zona pintada, se fueron al primer descanso corto 32 a 17.

Y esa diferencia parecía lapidaria, porque en el segundo parcial, otra vez manejó las acciones, en un minuto y medio estaba 11-0. Con Stehli fino, Jujuy Básquet acortó diferencias, sin embargo, le costó y mucho defender cada ataque del visitante. Intercambiaron punto por punto, pero el local no pudo descontar cerrando el primer tiempo 57 a 39 para los tucumanos. Jujuy Básquet tuvo un inicio de tercer cuarto con otra actitud, con mayor volumen de juego y certeros en el aro del frente, dos triples de Ibarra, uno de los máximos anotadores de la noche con 21 puntos, y el aporte de Stehli, 20 goles, se puso 8-0. La brecha en el marcador fue menor, pero el parcial terminó 53-72.

En el último "chico", el equipo jujeño intentó la heroica, pero no pudo.

Jujuy Básquet 77: Inicial: Marini (7), Stehli (20-1t), Grytsak (13-2t), Tarnowyk (5-1t), Ibarra (21-3t). Ingresaron: Roveres (5), Roca, Conti (4-1t), Fornes, Nesman (2). DT: Guillermo Tasso.

Estudiantes 94: Inicial: Cave (15), Capelli (15-1t), Rodríguez (11), Hampton (15-2t), Bollo (14). Ingresaron: Benay, Ceppo, Pedano (10-2t), Bichara (3-1t), Gallo, Aranda (11-2t). DT: Fabrizio Esposito.