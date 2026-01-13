El "rojo" juega con Everton

Independiente enfrentará hoy a Everton de Chile, en Montevideo, en el marco del segundo amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido tendrá lugar en el estadio "Alfredo Víctor Viera" de la capital uruguaya de Montevideo. El encuentro se disputará desde las 21 y será televisado por Espn Premium y la plataforma de streaming Disney +.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros viene de remontarle a Alianza Lima de Perú y ganarle 2-1 el sábado en el primer partido de este torneo amistoso en Uruguay. El "rojo" jugó el primer tiempo con un equipo completamente alternativo y con muchos juveniles que debutaron profesionalmente como Luciano Barros Ayala y Josías Palais pero sacó la diferencia en el complemento cuando hizo ingresar a 7 de 11 titulares, entre ellos, el uruguayo Matías Abaldo que fue la figura.