Plaza Ludovico Pedetti
Campaña del municipio
LALIGA ARGENTINA
Humahuaca
segunda cuota del bono de fin de año
tucuman
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín
Deportes

El "rojo" juega con Everton

Martes, 13 de enero de 2026 00:00

Independiente enfrentará hoy a Everton de Chile, en Montevideo, en el marco del segundo amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido tendrá lugar en el estadio "Alfredo Víctor Viera" de la capital uruguaya de Montevideo. El encuentro se disputará desde las 21 y será televisado por Espn Premium y la plataforma de streaming Disney +.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros viene de remontarle a Alianza Lima de Perú y ganarle 2-1 el sábado en el primer partido de este torneo amistoso en Uruguay. El "rojo" jugó el primer tiempo con un equipo completamente alternativo y con muchos juveniles que debutaron profesionalmente como Luciano Barros Ayala y Josías Palais pero sacó la diferencia en el complemento cuando hizo ingresar a 7 de 11 titulares, entre ellos, el uruguayo Matías Abaldo que fue la figura.

 

