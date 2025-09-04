Con perfil bajo, pero una pieza fundamental en el grupo. Sebastián Sánchez fue prácticamente el último en sumarse a este Gimnasia y Esgrima modelo 2025 y reconoció que vive este momento "con mucha felicidad, acompañado por mi familia, con mi esposa que siempre me está apoyando".

El defensor del "lobo" central había decidido dejar el Vittoria Calcio en Italia para pegar la vuelta, aunque no imaginó pasar este momento "la verdad que no me lo imaginaba, pero sí decidí regresar a Jujuy para eso, para poder darle una mano a Gimnasia, darle una mano a este grupo humano de compañeros que tengo que es espectacular, y agradecido a toda la gente que me ayudó, a los dirigentes, al cuerpo técnico, mis compañeros que siempre están disponibles para darte una mano".

Y de a poco se fue poniendo a tono, no obstante siempre que el técnico Matías Módolo lo necesitó, rindió "eso me pone muy contento, gracias a Dios cuando me toca entrar noto que es de ayuda al grupo, al equipo, pero eso gracias al soporte de mi familia, de mis compañeros que están todos los días y me apoyan para que yo esté".

Claro que también debía dedicarle un párrafo al tremendo marco que metió la gente el último domingo en el clásico ante Central Norte de Salta "ver el marco, la gente, me hizo traer muchos recuerdos lindos, es una felicidad muy grande poder darle una alegría a la gente, venimos de ganar un clásico, con mucha actitud, pero todavía nos quedan cinco finales más", remarcó Sánchez.

Mendocino de pura cepa, supo vestir las camisetas de Luján de Cuyo y justamente Gimnasia de Mendoza, el central del elenco jujeño reconoció que "en Mendoza va a ser duro, porque sabemos lo que es Gimnasia, pero nosotros somos un grupo humano que todos los días se esfuerza y algunas veces te salen las cosas y otros no, pero vamos a dejar todo para poder quedarnos con los tres puntos".

Al igual que toda la provincia en general y el mundo "lobo" en particular, el experimentado defensor de Gimnasia tiene el mismo deseo "ojalá sea para terminar el campeonato donde nos merecemos, pero en este punto es partido a partido, por eso no debemos pensar en cómo termina sino en el próximo partido que es lo más importante", finalizó.

El plantel parte hoy rumbo a Mendoza, lo hará en un vuelo desde la vecina provincia de Salta, por lo que estarán varios días concentrados y trabajando allá.