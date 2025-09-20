Jeremías Perales ya puede volver a jugar

Luego de la dura y extensa sanción que recibió por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a raíz de la lesión de Stefano Callegari, defensor de Nueva Chicago, Jeremías Perales, delantero de Gimnasia y Esgrima, fue habilitado para poder jugar en el "lobo" al conocerse que el futbolista del equipo de Mataderos regresará a los entrenamientos. Sin dudas una buena noticia para Módolo que tendrá un futbolista más para armar el equipo en estas tres fechas que restan para culminar la etapa regular de la Primera Nacional.

Fue tras la confirmación del ente rector del fútbol argentino que a través del expediente 97.112, detalla que "en atención a la recuperación y reincorporación del jugador de Nueva Chicago, que salió lesionado a los ochenta y cinco minutos de juego en el encuentro disputado contra su similar del Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se dispone dictar la siguiente Resolución: se le da por cumplida la sanción al jugador cordobés Jeremías Perales".

El Tribunal de Disciplina de AFA el jueves 22 de mayo había dictaminado sancionar por 6 meses a Jeremías Perales por la lesión sobre Stefano Callegari, capitán de Nueva Chicago, en el choque entre el "lobo" y el equipo de Buenos Aires en Jujuy.

En el Boletín Oficial detallaron que la medida se basó en el artículo 47 y 48 del Código Disciplinario.

Repasando lo que viene, el partido correspondiente a la Fecha 32 de Gimnasia ante Agropecuario, se jugará mañana en el estadio "23 de Agosto". El choque está previsto para las 18.