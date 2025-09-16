Comienza la Copa Pádel Jujuy 

La primera edición de la Copa Pádel Jujuy se pone en marcha hoy desde las 13.30 con 380 jugadores en cancha de La Rural. El certamen es organizado por la Unión Jujeña de Pádel junto a la Secretaría de Deportes de la provincia.

Con un premio de 400 mil pesos para los campeones de cada categoría, se desarrollará a lo largo de la semana utilizando otros escenarios habida cuenta que, por la cantidad de inscriptos, se vivirán jornadas competitivas y largas.

Se jugará en caballeros libre, lo que sería tercera y cuarta, quinta caballeros, seta caballeros, séptima, mientras que para las damas habrá séptima y quinta, sexta, contando con jugadores de toda la provincia logrando ser un certamen federal.

En cada categoría habrá dos zonas y cada dupla va a jugar un mínimo dos partidos. El domingo culminará con las finales en cancha de Rural Pádel y posteriormente la entrega de premios, además del dinero en efectivo habrá trofeos e indumentaria, para los mejores.

Es importante destacar el acompañamiento del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes atendiendo que se trata de una competencia que seguirá creciendo en el futuro.