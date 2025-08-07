Inscriben para el torneo Junior 2025

El próximo sábado desde las 9 se juega el torneo de tenis juniors en las canchas de polvo de ladrillo del Complejo Ampuap en barrio bajo La Viña. La organización estará a cargo de la academia WM Tennis.

El próximo sábado desde las 9 se juega el torneo de tenis juniors en las canchas de polvo de ladrillo del Complejo Ampuap en barrio bajo La Viña. La organización estará a cargo de la academia WM Tennis.

"Es un torneo interprovincial, vamos a tener chicos de clubes de Jujuy como ser de La Quiaca, San Salvador, de San Pedro, y de la vecina provincia de Salta, de la ciudad de Orán, por lo que esperamos un buen marco", contó Andrés Miranda.

El entrenador dijo que "se jugará en diferentes categorías, tanto damas como caballeros divididos en naranja, verde, tradicional, desde los 7 años hasta los 17 años, por lo que cada jugador estará bien ubicado según la edad y experiencia que posee".

Miranda, explicó que "se jugará en la modalidad de singles y habrá second chance, se extenderá hasta las 19 que está previsto realizamos la entrega de premios a los finalistas y campeones de cada una de las divisiones".

Será el primer torneo abierto luego que la academia despidiera al querido Marcelo Wowk, uno de los creadores de la entidad junto a Martín Montalbetti, por lo que sin dudas será emotivo y lo estarán recordando.

"Para nuestros jugadores y jugadoras será fundamental poder medirse con los representantes de otros clubes, ellos vienen entrenando mucho desde el inicio de la temporada, ya compitieron en distintos torneos tanto en nuestra provincia como en otros puntos del NOA", precisó Andrés Miranda.

Por lo tanto "nos sirve a todos para ver en qué nivel están, ver la evolución que van teniendo en cuanto a su juego en general, ya que no solamente es la parte técnica del tenis sino también el comportamiento, como van trabajando cada punto, como manejan la frustración cuando no sale una jugada".

El entrenador de la academia WM, destacó que "continuamos con los entrenamientos, todos los días en diferentes horarios y para todas las edades, desde niño hasta los mayores, clases personales, por grupos, pueden recabar más información al teléfono 388-5204974 o bien al 388-4320253", detalló.

Agregó que "para los chicos en particular de todas las edades es de 16 a 17, y se hacen uso de las 3 canchas con las que cuenta Ampuap en donde se dividen en grupos y están trabajando cuatro profesores a la vez para que sean clases dinámicas y que no solamente se entrene, si no que se aprenda".

Andrés Miranda resaltó que "más allá de los torneos abiertos, tenemos planificados para el segundo semestre encuentros con otras escuelas de tenis, siempre contamos con el acompañamiento de los padres, las madres de los chicos lo cual es importante para ellos".

Por otro lado se refirió a los tenistas que salen a competir a nivel federado "contamos con un grupo de competencia que están jugando el torneo correspondiente al circuito de menores que entrega puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis".

Junto a Miranda, conforman el staff de entrenadores Luciana Rosenbluth, Francisco Ramos, Inés Jenefes, Santiago Doblas.