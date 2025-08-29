Álvarez: "primero ganar y darle una alegría a la gente"

Gimnasia y Esgrima transita una semana especial y Milton Álvarez lo sabe. El domingo recibirá a Central Norte de Salta en un clásico que se reedita después de muchos años y el plantel lo vive a flor de piel "estamos bien, con confianza, primero ganar, darle una alegría a la gente, sumar de a tres que es importante", anunció.

El arquero del "lobo" contó a diario El Tribuno de Jujuy que "todos los partidos se trabajan de manera diferente, hay que hacer hincapié en lo que hay que mejorar y potenciar nuestras virtudes, sabemos que cuando vienen a Jujuy normalmente los rivales se vienen a meter un poco atrás, tenemos que trabajar para encontrar espacios, lastimarlos".

Sobre la derrota de Gimnasia de Mendoza ante Morón, dijo que "lógicamente lo tomamos bien, pero sabemos que depende de nosotros más allá que matemáticamente había que completar esta fecha que estaba pendiente, pero siempre dependió de nosotros, nos quedan seis fechas, seis finales por delante así que dependerá mucho de lo que hagamos nosotros".

Igual, son clásicos y como siempre, se trata de un partido aparte "jugamos el de ida, esperemos que le podamos dar una alegría a la gente, sumemos de a tres, que el marco acompañe y sea una fiesta".

El "1" de Gimnasia y Esgrima reconoció que "algunas veces en la semana preparas una cosas y el día del partido sale otra, un gol temprano o una expulsión te cambia todo, pero el desarrollo se verá como es amén que sabemos qué partido tenemos que jugar", sostuvo.

Álvarez destacó que "tratamos de puntualizar en los conceptos claves, mantener la calma, respirar, no enloquecerse , bajar el margen de error, cuesta pasar la mitad de cancha y cuando no agarras la pelota, no puedes salir es cuando más ahogado estas, menos te dura la pelota, entonces tenemos que tener cautela a la hora de la tenencia, a la hora de las transiciones a favor, hay momento que sale y otros no, pero el equipo logró algo importante que es la regularidad, la solidez defensiva, entonces más allá del sistema de juego y como esté el equipo esa tarde trataremos de ser sólido", remarcó.

Por último, se refirió al marco y la ansiedad de la gente "hay que tener tranquilidad, no ir al ritmo de la gente, sabemos que el partido dura casi 100 minutos, hacer un gol al minuto o uno a los 97 suma tres puntos, tenemos que estar alerta, manejar la pelota con tranquilidad, aprovechar los espacios", finalizó.

El plantel junto a la comisión agasajaron a los niños del club.