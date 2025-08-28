Preparan la novena edición del Trasyunga

El intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, mantuvo una reunión con los integrantes de la comisión directiva del Club de Enduro y Rescate para ultimar detalles con miras a la novena edición del Trasyunga de Enduro. La prueba que se corre en pareja se desarrollará los días 6 y 7 de septiembre en el circuito "Tierra Brava" ubicado al costado de la ruta nacional 34.

"Seguimos apostando al turismo deportivo, esperamos contar con más de 250 competidores de distintos puntos del país generando ingresos económicos genuinos para nuestros hoteleros, para el sector de los gastronómicos, emprendedores", apuntó el jefe comunal.

Bravo aseguró que "trabajamos de manera articulada con el Club de Enduro y Rescate de San Pedro y todo el equipo del Departamento de Deportes Extremos. Entre todos vamos a brindarle la posibilidad a los corredores y espectadores de vivir otra fiesta deportiva".

A su tiempo, Gabriel Rocha contó que "está todo prácticamente marcado, tenemos un circuito de 65 kilómetros la vuelta, y ahora con la posibilidad de tener un tramo que sea de enduro urbano, ya que dialogábamos con el intendente Julio Bravo sobre la posibilidad de largar desde Club YPF".

Junto al encargado del Departamento de Deportes Extremos estuvo Franco Melano, director de Turismo, e integrantes de la comisión directiva del club "fue una reunión muy positiva, le mostramos todo como se viene trabajando como equipo, el Club de Enduro es un grupo de amigos que viene traccionando este evento deportivo hace nueve años algo que viene creciendo en cada edición es algo que se hace con muchas ganas unidos y se nota en cada carrera, en cada sábado que vamos a participar, que estamos desmalezando con machetes, máquinas", explicó.

Esto sumado a todos los integrantes de "Tierra Brava" que forman parte de la comuna sampedreña, "venimos muy bien con las inscripciones ya superamos los 100 competidores a dos semanas de la carrera, la idea es superar los 250 corredores, el circuito está marcado", subrayó.

Gabriel Rocha, destacó que "parte de lo que recaudemos de inscripciones va a ser donado a la familia de Tiziano Brils, algo que les va a sumar a ellos para cubrir el tratamiento de recuperación que viene teniendo".

Por su parte César Miranda remarcó que "es una prueba que además de ser divertida trae mucha gente, ya que detrás de cada piloto hay una familia que llega a nuestra ciudad, llegan un par de días antes que se alojan, que circulan y conocen San Pedro", finalizó.