River continúa puntero

En medio de la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Libertad, River enfrentó a Godoy Cruz con un equipo alternativo por el Torneo Clausura y se impuso por 4 a 2 en el "Monumental". El DT Marcelo Gallardo decidió preservar a la gran mayoría de los titulares de cara al duelo de vuelta copero del próximo jueves, por lo que optó por un once con varias sorpresas, que incluyó a los juveniles Bautista Dadín y Lautaro Rivero.

Después de un primer tiempo de locos y de un gran inicio en el complemento, el "millonario" superó 4-2 y está primero en la Zona B. Sebastián Driussi abrió la cuenta para los de MG en el comienzo, pero Agustín Auzmendi lo igualó para la visita. A los 20', Giuliano Galoppo capturó un rebote y estampó el 2-1, pero Auzmendi lo volvió a igualar luego de un penal sobre Altamira. Aunque en el cierre de la etapa inicial, el propio Galoppo anotó el 3-2 tras con buen cabezazo.

River también salió con todo en el complemento, y a los 3' de la segunda parte llegó el 4-2 de la mano de Driussi, que la picó ante un error de la defensa del "tomba".

Además ayer Banfield se impuso 3 a 2 ante Estudiantes de La Plata en el estadio Florencio Solá, después de revertir un marcador adverso de dos goles y sumó su segunda victoria en el certamen. El "pincha" empezó arriba con el gol de Arzamendia y amplio Gómez antes del final de la etapa inicial. En el segundo periodo se despertó el "taladro" con los gritos de Auzmendi, Ríos y Río.

En tanto que Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central repartieron puntos en el estadio Madre de Ciudades, terminaron 1 a 1. Javier Ruiz había abierto el marcador para el "guapo", que quedó como líder, pero el "ferroviario" llegó a la igualdad a través de Abascia y se metió en puestos de clasificación a días de la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Por último, Defensa y Justicia igualó 1 a 1 ante Newell´s Old Boys en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Jherson Mosquera abrió el marcador para el conjunto rosarino, a los 19' del primer tiempo, mientras que el chileno César Pérez igualó el encuentro, a los 38' del mismo periodo.

Boca cortó la mala racha en Mendoza

EL FESTEJO ESPERADO | AYUDADO POR LOS REBOTES, PAREDES ANOTÓ EN BOCA.

El desahogo llegó. Boca derrotó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y cortó una sequía que parecía interminable: 12 partidos sin ganar, la peor racha en más de 120 años de historia del club. Los tantos que valieron oro para los dirigidos por Miguel Ángel Russo fueron de Ezequiel Centurión en contra de su valla tras un centro de Leandro Paredes, de Exequiel Zeballos y de Alan Velasco.

La última victoria de Boca había sido el 19 de abril ante Estudiantes de La Plata, en el Apertura 2025. Desde entonces, el equipo encadenó siete empates y cinco derrotas. En el camino quedó Fernando Gago, quien sufrió la primera caída nada menos que ante River. Luego, tomó el mando de manera interina Mariano Herrón (dos empates y una derrota), hasta que finalmente el club volvió a apostar por Miguel Ángel Russo, quien cargó con gran parte del peso de la racha negativa (cinco empates y tres derrotas). Este registro superó los antecedentes de 1957 y 2021, cuando Boca había hilvanado 10 partidos sin victorias. Aquella última vez también con Russo como entrenador, aunque en un contexto muy distinto. La racha 2025 quedará en la memoria como la más extensa y dolorosa, pero ahora también como la que marcó un punto de quiebre: el "xeneize" volvió a festejar y lo hizo ante su gente que pudo asistir.

Triunfo "granate"

Lanús se impuso 2-1 ante Gimnasia en el Bosque de La Plata, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El local lo ganaba con el tanto de Marcelo Torres, pero el "grana" lo supo dar vuelta con los goles de José Canale y Franco Watson para escalar a la cima y quedar como escolta en el Grupo B. Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino alcanzaron las 9 unidades.