Un mal día tuvieron los argentinos en la Premier

Comenzó a jugarse la 19º fecha de la Premier League y fue un mal día para los argentinos que juegan en el fútbol inglés.

Y el resultado más sorprendente fue el 4 a 1 que sufrió Aston Villa, el equipo sensación de la liga con Emiliano Martínez defendiendo los tres palos, ante Arsenal.

Los "gunners" fueron letales en su estadio y ganaron con goles de Gabriel Magalhaes, Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús. Mientras que el tanto visitante lo anotó Ollie Watkins.

El mejor jugador del partido fue Zubimendi. El centrocampista de Arsenal marcó un gol, dio 68 pases clave, robó 3 pelotas y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, paró al equipo con un 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino en el medio; y Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard en el ataque.

Mientras que su colega, Unai Emery, lo hizo con el esquema 4-5-1 con "Dibu" Martínez en la valla; Lamare Bogarde, Ezri Konsa, Victor Lindelöf y Lucas Digne en defensa; Amadou Onana, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Emiliano Buendía y Morgan Rogers en la mitad de cancha; y Ollie Watkins en la delantera.

El próximo duelo de los "gunners" en el campeonato será como visitante ante Bournemouth y Aston Villa recibirá a Nottingham Forest.

Con este resultado, Arsenal llegó a los 45 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 39 unidades y está en el tercer lugar en el certamen.

Por su parte, Enzo Fernández fue una de las figuras de Chelsea en el empate 2-2 ante el Bournemouth de Marcos Senesi en Stamford Bridge y, a pesar de su golazo, el conjunto de Londres no pudo sumar de a tres ante su público, que despidió al equipo a puro silbidos.

El mediocampista argentino fue titular y capitán del cuadro que conduce tácticamente Enzo Maresca. También jugó su compatriota Alejandro Garancho, que alternó buenas y malas, siendo reemplazado en el complemento.

En tanto, Manchester United recibió a Wolverhampton Wanderers en Old Trafford, empató 1-1 y no pudo cerrar el 2025 con un triunfo ante su gente, sumando una nueva decepción y recibiendo abucheos generalizados luego del pitazdo final. Lisandro Martínez fue capitán y titular en los "red devils".

El United despidió el año con un fiel reflejo de lo que fue su temporada y con la esperanza de que 2026 sea mucho mejor, con resultados positivos y estando en la pelea por cupos internacionales.