Chelsea de Enzo enfrenta al Aston Villa del "Dibu"

Chelsea recibirá a Aston Villa en Stamford Bridge hoy por la fecha 18 de la Premier League. El partido arrancará a las 14.30 y se podrá ver en vivo por Espn.

El equipo del volante Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina y figura del seleccionado, busca recortar distancias ante el sorprendente Aston Villa, que se metió en el lote de arriba y es tercero, detrás del Arsenal y Manchester City.

Los "blues" están a siete puntos de los "villanos", por lo que una victoria les daría un impulso para no perder de vista a los líderes. El conjunto del arquero Emiliano Martínez viene dando qué hablar y sueña con dar pelea hasta el final.

Robert Sánchez es el titular en el arco de Chelsea, con Wesley Fofana y Trevor Chalobah en la defensa. El mediocampo es controlado por Moisés Caicedo y Enzo, con los ofensivos Cole Palmer, Pedro Neto y Alejandro Garnacho.

Mientras que Aston Villa es liderado por el "Dibu" Martínez, más una defensa sólida con Victor Lindelöf y Ezri Konsa. Boubacar Camara es importante en mediocampo, con John McGinn, pero dejar arriba a los ofensivos Youri Tielemans y el goleador Morgan Rogers.

Chelsea viene de un trabajado empate ante Newcastle, por 2-2, tras ir abajo 2-0 en el marcador. Y Aston Villa derrotó 2-1 a Manchester United, logrando diez victorias consecutivas. En la temporada anterior, Enzo Fernández abrió el marcador por el 2 a 1 sobre los "villanos".