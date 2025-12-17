Se corrió desde La Mendieta hasta la zona de Carahunco

Con buen lote de pedalistas se vivió la Doble San Pedro-Carahunco. "Sirvió para dar inicio a la temporada de ruta justamente estrenando el nuevo trazado", contó Miguel Condorí de la Asociación Sampedreña de Ciclismo.

El nuevo asfalto inaugurado por el Gobierno sobre ruta provincial 56 fue la "excusa" ideal para la primera prueba que estuvo destinada a todas las categorías, elite, master Ab, master B, C, D, E, sub 23, evitas, juniors, promocionales y damas.

Condorí destacó ante El Tribuno de Jujuy que "teníamos pendiente comenzar el calendario, queremos armar un torneo veraniego teniendo en cuenta las rutas de nuestra provincia como ser Lobatón, La Mendieta".

La jornada se largó en tiempo y forma "fue un circuito exigente que tuvo todos los condimentos, subidas, bajadas, curvas, curvas cerradas, contra curvas, por todo lo que significa la zona de Las Lajitas, el asfalto nuevo está ideal para rodar por lo que queremos ver si hacemos otra carrera antes de fin de año", puntualizó.

Para poder contar con una prueba tranquila y el normal desarrollo, hubo un importante apoyo de diferentes sectores como ser "de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, al intendente Julio Bravo, al señor Aramayo por la limpieza en el camino dónde había ripio, por lo que logramos impedir que haya accidentes, a mis compañeros Nicolás Oscari, a 'Pajarito' Farfán, Mario Miranda por ese trabajo en conjunto", agregando a "los integrantes de la Unidad Regional 2, policía de La Mendieta, Policía Vial, al equipo del Same".

Además a los competidores que dijeron presentes "nosotros podemos organizar todas las carreras, pero los ciclistas son los protagonistas, por eso también agradecemos a los que llegaron desde distintos puntos de la provincia como ser de Ledesma, Palpalá, Perico, San Salvador, y los sampedreños".

Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías por parte de los organizadores.

Las posiciones

En categoría elite: 1) Alejandro Palacios, 2) Eduardo Gemio, 3) Leonardo Borda Bossana. En master B: 1) Lucas Flores, 2) Julio Yarade, 3) Saúl Correa. En master C: 1) Hugo Guerrero, 2) Eduardo Giménez, 3) Enrique Rojas, 4) Neri Llanos, 5) Carlos Sutara, 6) Jorge Ruiz, 7) Claudio Berayra. Promocionales: 1) Mario Núñez, 2) Cristian Aramayo, 3) Ignacio Adauto, 4) Alejandro Cazón, 5) Eduardo Cortez, 6) Enzo Díaz. En master D: 1) Eduardo Mamani. En damas: 1) Natalia Burgos, 2) Jazmín Mamani. La general: 1) Alejandro Palacios, 2) Lucas Flores, 3) Eduardo Gemio, 4) Julio Yarade, 5) Saúl Corra, 6) Leonardo Borda Bossana.