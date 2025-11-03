Jujeños en el último Regional

Con balance positivo pasó el último Regional de tenis de la temporada con puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis para los jujeños. El certamen se jugó durante el fin de semana en la provincia de Catamarca.

Los tenistas de la Asociación Jujeña llegaron en diversas categorías, en sub-10 estuvo Ignacio Arnau quién salió subcampeón en dobles junto a Tomás Laguna, un niño de 7 años de Tucumán.

En sub-12 el único participante fue Nicolás Mendoza, que también fue finalista de dobles junto con Juan Martínez de Salta.

En la categoría sub-14 participó Otto Jan Stemberg de San Pedro y Octavio Fausone, ambos cayeron en primera ronda, mientras que en sub 16 estuvo Luis De Aparici que junto al salteño Gastón Valdecantos se quedaron con la final de dobles.

En sub 18, el otro jujeño que dijo presente fue Santino Milisenda que también alcanzó la final de dobles.

Fue el cierre de los representantes de la provincia en el circuito de competencia que hace disputar la Asociación Argentina de Tenis, por lo que en las próximas semanas quedarán actualizados los rankings de las diferentes categorías y en los cuales se podrá ver como culminan el año los tenistas que suelen competir en el certamen.